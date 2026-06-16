Recuperan dos cuerpos de desaparecidos en el cementerio Jardines de Armenia

Armenia

Y es que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas llevó a cabo acciones de recuperación en el parque Cementerio Jardines de la ciudad.

Precisamente Alejandra Ortiz, antropóloga forense de los grupos internos de trabajo territorial de la entidad dio a conocer que dichas labores permitieron recuperar las estructuras óseas de dos personas que desaparecieron hace casi dos décadas y cuyos nombres e identidades estaban vinculados a solicitudes de búsqueda vigentes ante la unidad.

“El 20 y 21 de mayo se realizaron las acciones de prospección con fines de recuperación en el Parque Cementerio Jardines de Armenia. Estas acciones consistieron en recuperar dos cuerpos de en los cuales se presumía la identidad de dos personas eh que han que tienen solicitud de búsqueda ante la unidad eh y pues los resultados fueron positivos porque pudimos traerlos para ser identificados", mencionó.

Enfatizó que el apoyo de la Diócesis de Armenia fue clave porque permitió el personal y los registros de fechas en los que fueron ingresados los cuerpos al camposanto y los demás datos que permitieron cruzar información para tener trazabilidad del cuerpo.

“Tuvimos un gran apoyo por parte de la diócesis de Armenia, la cual nos brindó tanto el personal que nos apoyara con las acciones y también en la información que nos pudo proporcionar para poder saber dónde estaban exactamente estos cuerpos y gracias también a la forma en la que han administrado estos lugares de inhumación de cuerpos no identificados, identificados no reclamados, se pudo tener mucho más exacto y acotado los sitios de interés", dijo.

Especificó que los dos cuerpos recuperados en el municipio serán trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal con el objetivo de adelantar los procedimientos técnicos de verificación y cotejo de identidad para lograr su plena identificación y posterior entrega digna a sus familiares.

“Estas acciones requieren y es fundamental que tengan solicitudes de búsqueda porque nos permiten a nosotros poder generar una mayor acotación de las identidades y de las personas que estamos recuperando. En este sentido queremos invitar a las personas que tengan algún familiar desaparecido que se acerquen a las oficinas en Pereira y en Armenia y que puedan hacer su solicitud de búsqueda que este es uno de los insumos más importantes para poder llegar a cerrar un ciclo de dolor de personas que han desaparecido en el marco del conflicto armado", puntualizó.

Vale anotar que, en lo corrido del año se han intervenido cementerios en Calarcá y Armenia con la recuperación de nueve cuerpos en total.