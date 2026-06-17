Miércoles 17 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

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Dos cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado fueron recuperados en el Cementerio Jardines de Armenia

Y es que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas llevó a cabo acciones de recuperación en el parque Cementerio Jardines de la ciudad.

Precisamente Alejandra Ortiz, antropóloga forense de los grupos internos de trabajo territorial de la entidad dio a conocer que dichas labores permitieron recuperar las estructuras óseas de dos personas que desaparecieron hace casi dos décadas y cuyos nombres e identidades estaban vinculados a solicitudes de búsqueda vigentes ante la unidad.

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Enfatizó que el apoyo de la Diócesis de Armenia fue clave porque permitió el personal y los registros de fechas en los que fueron ingresados los cuerpos al camposanto y los demás datos que permitieron cruzar información para tener trazabilidad del cuerpo.

Especificó que los dos cuerpos recuperados en el municipio serán trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal con el objetivo de adelantar los procedimientos técnicos de verificación y cotejo de identidad para lograr su plena identificación y posterior entrega digna a sus familiares.

Vale anotar que, en lo corrido del año se han intervenido cementerios en Calarcá y Armenia con la recuperación de nueve cuerpos en total.

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Alarma en el municipio de Salento por presunto caso de envenenamiento de 14 perros y gatos

Precisamente la alcaldía municipal emitió un comunicado expresando su preocupación frente a los recientes casos de presunto envenenamiento de animales de compañía registrados en el barrio Frailejones y en el sector Búfalos.

Caracol Radio consultó al alcalde de Salento, Santiago Ángel Morales quien rechazó este tipo de situaciones en contra de los seres sintientes por lo que exigió a las autoridades competentes para avanzar en las investigaciones y esclarecer los hechos.

Dijo que hace más de 15 días se estarían presentando estos casos por lo que actualmente verifican a través de cámaras de seguridad para lograr dar con el responsable de las afectaciones a los animalitos. Invitó a la comunidad para que suministre información que permita prontamente identificar a los responsables de estos hechos tan lamentables en el municipio.

Extendió el llamado a los propietarios de animales para extremar las medidas de cuidado y vigilancia evitando que consuman alimentos u objetos de procedencia desconocida en espacios públicos.

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De otro lado, Capturado un hombre de 72 años de edad, por maltrato animal en Armenia, en aplicación de la “Ley Ángel”

La Policía Nacional a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental en el departamento del Quindío, en el marco de la estrategia operacional “Júpiter”, logró la captura de un ciudadano de 72 años de edad por el delito de maltrato animal, en hechos registrados en el barrio Santander de la ciudad de Armenia.

La intervención se desarrolló en la Calle 35 con Carrera 25, luego de atender un requerimiento de la comunidad que alertaba sobre presuntas condiciones inadecuadas en la tenencia de varios caninos, evidenciadas por olores nauseabundos y posibles situaciones de maltrato.

Al llegar al lugar, los uniformados en articulación con médicos veterinarios adscritos a la Secretaría de Gobierno del municipio de Armenia realizaron una verificación técnica, contando con el ingreso voluntario del residente, quien manifestó ser el propietario de los animales.

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Durante la inspección se evidenció la presencia de 15 caninos en condiciones que vulneraban su bienestar, entre ellos: Seis caninos mestizos, amarrados en el patio trasero, expuestos a la intemperie, con cicatrices visibles y conviviendo entre sus propios excrementos.

Tres caninos mestizos con evidente deterioro físico, bajo peso corporal y condiciones inadecuadas de alojamiento. Un canino hembra de aproximadamente siete años, con dermatitis severa, bajo estado nutricional, signos de estrés y encierro en condiciones deplorables de higiene y alimentación.

Cinco cachorros de aproximadamente un mes de nacidos, infestados de pulgas y sin desparasitación. De acuerdo con la valoración médico-veterinaria, se determinó que los animales no contaban con las condiciones mínimas de bienestar, configurándose una vulneración a los principios establecidos en la Ley 1774 de 2016 y la presunta comisión del delito de maltrato animal.

En consecuencia, procedieron a la captura del adulto mayor, a quien se le dieron a conocer sus derechos como persona capturada por el delito contemplado en el Artículo 339C de la Ley 2455 de 2025, conocida como “Ley Ángel”.

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El cuerpo oficial de bomberos de Armenia atendió incendio vehicular al sur de la ciudad.

El hecho se registró en la noche del martes 16 de junio en la calle 35 cerca de la terminal de transportes de Armenia, barrio Santander donde un vehículo particular Ford Fiesta por razones desconocidas se prende en llamas.

El capitán José Augusto Montoya, del cuerpo oficial de bomberos manifestó que por fortuna no hubo personas heridas, pero sí pérdida total del automotor.

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La segunda fase del proyecto de modernización semafórica de la ciudad y que incluye el tramo sobre la carrera 18, está próxima a finalizar, por lo que se integrará a la implementada sobre la carrera 19, en la misión de constituir una red más eficiente, segura y con tecnología de última generación para mejorar la movilidad en la capital quindiana.

El proyecto, que es liderado por la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, se encuentra en la actualidad con la ejecución de las obras civiles correspondientes a esta segunda fase están próximas a finalizar y se ejecutan sobre la carrera 18, corredor vial que quedará articulado y paralelo a la fase uno desarrollada sobre la carrera 19.

Este proyecto contempla la modernización del 100 % de la red existente, correspondiente a 70 intersecciones, además de la incorporación de 11 nuevas intersecciones, permitiendo que Armenia cuente con un total de 81 puntos semafóricos completamente modernizados.

Entre tanto, desde la Administración Municipal, por medio de Setta, también se reitera el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho de vandalismo contra la infraestructura semafórica, especialmente el robo de cableado y la afectación de las cajas controladoras, situaciones que generan daños al sistema y afectan directamente la movilidad y seguridad de todos los ciudadanos, se insta a denunciar ante la línea oficial de la Policía Nacional.

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En el municipio turístico de Salento refuerzan medidas para garantizar el suministro de agua por el Fenómeno de El Niño en temporada vacacional de mitad de año

Sin duda uno de los municipios más visitados del país es el de Salento por su arquitectura y las palmas de cera en el Valle de Cocora por eso ante el anuncio de la llegada del Fenómeno de El Niño refuerzan las medidas para garantizar el agua ante la alta afluencia de turistas.

Al respecto el alcalde del municipio padre del Quindío, Santiago Ángel Morales dio a conocer que establecen las acciones preventivas para fortalecer la protección de las fuentes hídricas y así evitar afectaciones en el suministro.

Mencionó que llevan dos años donde no han tenido interrupción en el servicio a través del acueducto municipal y por eso espera que en el marco de las condiciones climáticas extremas que se prevé no exista dificultad.

Resaltó que llevan a cabo el mantenimiento de los tanques de almacenamiento y han instalado sedimentarios en las partes altas en compañía de Empresas Públicas del Quindío que es la prestadora del servicio público en el municipio.

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Alcaldía y Cuerpo Oficial de Bomberos activaron Brigada Forestal ante alta probabilidad de efectos de El Niño

Como parte de las acciones preventivas frente a la posible alta incidencia del fenómeno de El Niño para el segundo semestre de 2026, y por consiguiente el aumento de las temperaturas en el municipio, la Alcaldía de Armenia y su Cuerpo Oficial de Bomberos, activaron la Brigada Forestal, equipo especializado para la atención de incendios de cobertura vegetal.

Esta estrategia permitirá contar con personal capacitado y disponible durante todos los turnos de servicio para responder de manera oportuna a las emergencias que puedan presentarse en zonas rurales y urbanas con presencia de vegetación.

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El capitán José Augusto Montoya Torres, subcomandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia indicó que la Brigada Forestal estará dotada con equipos certificados y especializados para este tipo de intervenciones, entre ellos mangueras de alta presión y tanques portátiles con capacidad de 10 galones de agua, elementos entregados por la Alcaldía de Armenia con el propósito de fortalecer la capacidad operativa de los organismos de socorro.

Asimismo, el municipio dispone de dos vehículos especiales destinados exclusivamente para la atención de incendios forestales y de cobertura vegetal, lo que permitirá optimizar los tiempos de respuesta y mejorar la eficacia de las operaciones en terreno.

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La Secretaría de Salud Departamental del Quindío informa a la comunidad que actualmente no se registran casos confirmados de sarampión en el departamento, de acuerdo con la información oficial disponible en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública

El sarampión continúa siendo un evento de interés para la salud pública debido al incremento de casos reportados en varios países de la Región de las Américas y al aumento de la movilidad nacional e internacional de viajeros.

En este contexto, el Quindío, como uno de los principales destinos turísticos del país, mantiene una vigilancia intensificada y una preparación permanente frente al riesgo de introducción de enfermedades prevenibles mediante vacunación.

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Durante 2025 se notificaron cinco casos sospechosos de sarampión en el departamento y, en lo corrido de 2026, se han notificado trece casos sospechosos de sarampión-rubéola.

Todos han sido objeto de investigación epidemiológica, seguimiento de contactos, verificación clínica y análisis de laboratorio, conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud.

La Secretaría de Salud Departamental ha fortalecido sus capacidades de preparación y respuesta mediante la operación del Sistema de Alerta Temprana (SAT), la Sala de Análisis del Riesgo,

La principal herramienta para prevenir el sarampión continúa siendo la vacunación. Por ello, se invita a la comunidad a verificar y completar sus esquemas de vacunación, especialmente en niños y niñas, viajeros y trabajadores vinculados al sector turístico.

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La Asamblea Departamental del Quindío aprobó en segundo debate el Proyecto de Ordenanza 009 de 2026, iniciativa presentada por el Gobierno del Quindío que busca fortalecer financieramente a la Lotería del Quindío mediante una inyección de capital por $3.600 millones.

Durante la sesión plenaria se destacó el trabajo articulado entre el Gobierno departamental y la Duma, esfuerzo que permitió avanzar en una propuesta orientada a garantizar la sostenibilidad de la lotería y su regreso a la operación. Desde la corporación se resaltó que estos recursos le darán un respiro a una entidad que tanto le ha aportado al Quindío y que merece el respaldo, la unión y el apoyo de todos los quindianos.

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Asimismo, se recordó que la Lotería del Quindío ha realizado transferencias cercanas a los $4.500 millones anuales para el fortalecimiento de los servicios de salud, beneficiando a miles de ciudadanos en todo el territorio.

Los recursos aprobados serán fundamentales para avanzar en la reanudación de los sorteos, proceso del que próximamente se darán a conocer fechas y detalles oficiales.

La reactivación adquiere además un significado especial, ya que la entidad se prepara para conmemorar sus 60 años de historia, reafirmando su papel como motor de desarrollo social y como una institución que, durante seis décadas, ha contribuido al bienestar y al fortalecimiento de la salud de los quindianos.

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El Índice de Precios de Vivienda Nueva, Ipvn, del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, evidenció que Armenia continúa ubicándose entre los mercados inmobiliarios más dinámicos del país. Durante el primer trimestre de 2026, la ciudad registró una variación trimestral de 3,06 %, superior al promedio nacional de 2,79 %, mientras que la variación anual alcanzó el 10,97 %.

El Ipvn es el indicador oficial que mide la variación de los precios de venta de vivienda nueva en proceso de construcción y hasta la comercialización de la última unidad disponible. Su comportamiento permite identificar tendencias de valorización y dinámica de mercado en los diferentes territorios del país.

Los resultados del primer trimestre muestran que Armenia se ubicó entre las áreas urbanas con mayor crecimiento anual en los precios de vivienda nueva, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional, únicamente por detrás de Pasto, Cali y Pereira.

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Este comportamiento confirma la solidez del mercado inmobiliario local en un contexto nacional donde los precios continúan creciendo, aunque a un ritmo más moderado que en años anteriores.

Uno de los aspectos más relevantes del período fue el comportamiento de la vivienda dirigida a los estratos bajos, segmento que registró la mayor variación trimestral dentro de la ciudad. Este resultado sugiere una dinámica activa en el mercado de Vivienda de Interés Social, VIS, impulsada por la demanda y la continuidad de proyectos habitacionales orientados a este segmento poblacional.

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En noticias judiciales, Policía en el Quindío captura a alias “Chispiado”, presunto expendedor, con 1.000 dosis de estupefacientes en Calarcá

El procedimiento se llevó a cabo en la carrera 27A con calle 30ª del barrio Valencia, durante labores de apoyo a la seguridad y convivencia ciudadana, e intervención a puntos estratégicos adelantadas por uniformados del Grupo de Reacción Motorizada.

En el lugar fue capturado un hombre de 22 años de edad, conocido con el alias de “Chispiado”, a quien, tras practicarle un registro a persona, se le halló en su poder una bolsa que contenía 1.000 envoltorios elaborados en papel de cuaderno, los cuales, por sus características, corresponderían a base de coca.

De inmediato, al ciudadano le dieron a conocer sus derechos como persona capturada y fue dejado junto con el elemento incautado, a disposición de la Fiscalía URI en turno, donde deberá responder por el delito que se le atribuye.

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La Policía Quindío presentó balance operativo y preventivo durante el fin de semana del puente festivo donde a través del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, recibieron un total de 3.628 llamadas con requerimientos ciudadanos, entre ellas 201 por riñas y 121 por producir ruidos o sonidos que afectan la tranquilidad.

Durante el fin de semana adelantaron 12 campañas de sensibilización en 04 áreas de prevención, registrando el flujo de 47.382 vehículos por las vías del departamento e impusieron 35 órdenes de comparendo dos vehículos inmovilizados.

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CRQ lideró la Segunda Mesa Departamental Apícola para fortalecer la conservación de las abejas en el Quindío

Con una agenda enfocada en la investigación, la conservación y la articulación interinstitucional, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) lideró la Segunda Mesa Departamental Apícola 2026, realizada el pasado 12 de junio en la Universidad del Quindío, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de las Abejas.

Durante la jornada se presentaron los avances de investigaciones sobre abejas nativas urbanas, las estrategias de conservación que desarrolla la CRQ, experiencias de apicultores del departamento y los progresos en los protocolos de atención para enjambres de Apis mellifera, con el acompañamiento de las entidades competentes.

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El Ministerio TIC, en articulación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia, realizará en Armenia el taller práctico “Seis formas de pensar tu negocio con IA”, una jornada dirigida a empresarios, emprendedores y estudiantes que buscan incorporar herramientas de inteligencia artificial en sus actividades.

El encuentro será presencial este 17 de junio desde las 8:00 a.m. en el auditorio de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, y estará enfocado en el uso práctico de la IA para mejorar procesos, optimizar tiempos y fortalecer la toma de decisiones en los negocios.

A diferencia de espacios teóricos tradicionales, el taller permitirá a los asistentes conocer herramientas concretas que pueden implementar de inmediato para automatizar tareas, mejorar la productividad y detectar oportunidades de crecimiento.

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Clases hasta este viernes 19, para darle paso a las vacaciones de mitad de año

El final de esta semana marcará la culminación del primer semestre lectivo en las Instituciones Educativas del departamento del Quindío. Esto, en cumplimiento del decreto 940 de 2025, que estableció el calendario académico de la vigencia 2026 en los niveles de preescolar, básica y media adscritas a la Secretaría de Educación departamental como Entidad Territorial Certificada.

Es así como las clases se extenderán hasta este viernes 19 de junio fecha en la que iniciará oficialmente el receso estudiantil por espacio de dos semanas. En este mismo periodo los docentes y directivos docentes también gozarán de un periodo de vacaciones. Posteriormente, las actividades académicas reiniciarán con plena normalidad el próximo 5 de julio con la totalidad de las comunidades educativas.

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La Universidad del Quindío abrió las inscripciones para la especialización en Ginecología y Obstetricia. Un posgrado con especial atención a la gestante y su bebé, los trastornos médicos y quirúrgicos en la mujer en diferentes etapas y ciclos vitales. La modalidad de la especialización es presencial, se oferta en jornada diurna y los 180 créditos de que consta se desarrollan en 3 años.

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La Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, a través de la Dirección de Investigaciones, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales (ORII) y sus facultades, dio la bienvenida a los siete estudiantes que participarán en los programas de Estancia de Investigación DELFIN y Verano de Investigación UGCA – Old Dominion University de Estados Unidos.

Estos programas representan una valiosa oportunidad para fortalecer las competencias investigativas de los estudiantes, quienes durante las próximas siete semanas estarán acompañados por docentes investigadores y desarrollarán proyectos en diversas áreas del conocimiento, entre ellas Derecho, Arquitectura, Ingeniería Agroindustrial y Gobierno y Relaciones Internacionales.

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Hoy 17 de junio, el viceministro de Turismo, Juan Sebastián Sánchez Dederlé, estará en Armenia desarrollando una agenda institucional enfocada en el fortalecimiento de la conectividad aérea y la promoción turística del destino.

En articulación con la Administración Municipal y la Secretaría de Desarrollo Económico, la presencia del viceministro responde a las estrategias impulsadas por el ejecutivo municipal para abrir nuevas oportunidades de conectividad nacional e internacional para la ciudad, luego de la salida de la aerolínea Spirit del mercado, situación que impactó la posibilidad de conexión aérea internacional desde el territorio.

El funcionario nacional Sánchez Dederlé participará en el cuarto Comité de Conectividad Aérea para la Promoción del Destino, espacio que reunirá representantes del Gobierno de Armenia, el sector hotelero, gastronómico y turístico, gremios económicos, la Cámara de Comercio, el aeropuerto internacional El Edén y entidades del orden nacional relacionadas con el turismo y la promoción del destino.

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En deportes, La plenaria de la Asamblea Departamental del Quindío aprobó con 10 votos positivos el Proyecto de Ordenanza No. 009 de 2026, una iniciativa del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya que representa un impulso transformador para el deporte quindiano.

Indeportes Quindío recibe más de $930 millones adicionales que se suman a su presupuesto base, un oxígeno financiero poderoso que acelera el crecimiento del deporte en todo el departamento. Estos recursos permitirán expandir masivamente los programas de tejido social, promoción deportiva y alto rendimiento, abrir más oportunidades a atletas y ligas, fortalecer escuelas de formación y llevar el deporte quindiano a un nivel superior.

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De otro lado, durante tres días, la pista del Parque Deportivo Ancízar López de Armenia vibró con la II Válida Copa Nacional BMX Freestyle 2026, evento que reunió a los mejores riders del país, incluidos deportistas olímpicos.

En la rama femenina, la ganadora fue Lizurley Villegas (Valle del cauca) acompañada en el podio por su hermana gemela y por Daniela Morán del Quindío.

Ya entre los varones, la final masculina de la categoría élite mostró el gran talento de 11 participantes, donde Luis Rincón (Bogotá) fue el vencedor con Carlos Bedoya (Risaralda) 2° y Andrés Felipe Pardo del Quindío tercer lugar.

La competencia organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera y la Alcaldía de Armenia, que tuvo muchas emociones en todas las categorías, sirvió como clasificatorio oficial para los Juegos Nacionales 2027.

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Finalmente, En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobernador del Quindío, Juan Miguel Gálvis, anunció la transmisión en pantalla gigante de los tres partidos de la Selección Colombia en la primera fase.

Con Indeportes Quindío, la administración departamental organizará eventos masivos y gratuitos que combinarán la pasión por el fútbol con actividad física y convivencia ciudadana en diferentes escenarios del departamento.

Los detalles de las transmisiones son los siguientes: el miércoles 17 de junio, el partido Colombia vs Uzbekistán se transmitirá en el Polideportivo La Unión a partir de las 8:30 p.m., con un amplio programa de actividades deportivas y físicas desarrolladas por el personal de Indeportes Quindío, bajo el liderazgo de su gerente Camilo Ortiz, desde las 6:00 p.m.

El martes 23 de junio, Colombia vs Congo se proyectará en el Parque de la Vida a las 9:00 p.m., igualmente con actividades deportivas desde las 6:00 p.m. Por su parte, el sábado 27 de junio, el duelo ante Portugal se vivirá en el Coliseo Bethlemitas desde las 4:00 p.m., con programación deportiva y física desde esa misma hora.