El comité de cafeteros del Quindío conmemora 60 años

Armenia

En la catedral La Inmaculada Concepción de Armenia se llevó a cabo el tedeum en conmemoración de los 60 años del comité de cafeteros del Quindío con la presencia de autoridades departamentales y municipales.

El director del comité departamental, José Martín Vásquez, manifestó que es satisfactorio celebrar seis décadas en cuanto al desarrollo de una estrategia permanente por las familias caficultoras, de los campesinos y el desarrollo rural.

“Muy contentos de celebrar estas seis décadas en las cuales el Comité de Cafeteros del Quindío desarrolló una estrategia permanente para trabajar no solamente por las familias caficultoras, sino también por el desarrollo de la zona rural, de los campesinos y por supuesto del departamento del Quindío y así lo ratifica la historia”, mencionó.

Añadió: “Esa cultura cafetera, ese impacto cafetero generó un desarrollo en la región que hoy permite decir que el que departamento del Quindío desde sus inicios estuvo acompañado del café, de las familias caficultoras y de una institución cafetera como el Comité de Cafeteros del Quindío”.

Dijo que celebran los 60 años con orgullo y en el marco de esta conmemoración destacó que realizarán el lanzamiento del centro de industrialización regional para fortalecer la transformación del café apuntando a los mercados internacionales.

Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros

Uno de los presentes en la celebración fue el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, quien mencionó que es gratificante asistir a un evento de tal importancia para el desarrollo del departamento.

Enfatizó que el Quindío ha enseñado a todos los departamentos del país a fomentar el desarrollo en la sociedad a partir del cultivo agrícola.

“Aquí estoy muy contento de celebrar los 60 años del Comité de Cafeteros del Quindío, un comité que ha hecho toda una labor por más de seis décadas, porque antes también estaban aquí los cafeteros haciendo su trabajo de desarrollo, de desarrollo de una sociedad, de una infraestructura de país y además acompañando a la sociedad quindiana hasta en los momentos más difíciles”, dijo.

Fue claro que uno de los puntos clave es el turismo por eso recordó que el parque del Café que pertenece a la federación viene siendo apoyado con una inversión significativa en cuanto a atracciones y a un hotel que está siendo construido al frente del parque.

“Aquí el Parque del Café que es de la Federación de Cafeteros también lo ha venido haciendo. Estamos incluso haciendo una inversión importante en atracciones, pero también en 200 habitaciones en un hotel enfrente del Parque del Café que va a seguir construyendo ese desarrollo de esta región. Así que muy contentos por eso”, resaltó.

Espera que sean muchos años más de un comité que ha brindado tantos beneficios a la ruralidad del departamento del Quindío.

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