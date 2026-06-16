¿Qué dijo el exfutbolista Daniel Tilger de la Selección Colombia y el mundial de fútbol?

Armenia

Y en 6AMW de Caracol Radio estamos en ruta mundial porque estamos en pleno Mundial de Fútbol y la ciudad de Armenia es protagonista con Daniel Alberto Tilger, exjugador, exfutbolista, hoy comentarista de fútbol en canales internacionales y ha llegado a la ciudad de Armenia con una réplica de ese trofeo hermoso que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, como es el trofeo de la Copa del Mundo.

Daniel Tilger: La verdad que muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los oyentes y por sobre todo a los hinchas del fútbol, que vivimos unos días muy maravillosos para los que podemos disfrutarlo, que es el mundial, ya empezó, ya empezaron las polémicas como tiene que ser y, sobre todo, con la ilusión de parte de uno y sobre todo dos ilusiones de que le pueda ir bien a la Argentina y sobre todo a Colombia.

¿Por qué usted tiene en sus dos corazoncitos en el fútbol?

Daniel Tilger: No lo voy a negar, pero bueno, sobre todo me toca analizar, me toca hablar de fútbol, lo tengo que hacer como buen profesional, así que nada, bien, muy contento y sobre todo feliz de estar en el lugar que tanto amo y que tanto quiero. Y que tanto lo quieren, porque sé que le han manifestado mucho Es recíproco, de cariño es recíproco y entonces yo lo sé.

Siempre le digo a mis amigos en Argentina, en todos lados que así sea una vez o dos o tres días al año, yo tengo que estar en Armenia, sé que en algún momento estaré más tiempo, pero bueno, por ahora feliz de estar con mis amigos, con la gente que conozco, eh seguir abrazando al pueblo de Armenia porque a mí me dio demasiado. Entonces, bueno, trato de retribuir todo eso para que, bueno, nos sintamos felices cuando estoy acá.

Háblenos de esta réplica ¿Cómo llega esta idea de traerla a Armenia?

Daniel Tilger: el año 2022 Argentina fue campeón del mundo, ustedes saben que el trofeo de la Copa del Mundo hay uno solo, Lo demás es todo réplica, obviamente, se entrega a los campeones y cuando están en la tarima que medio que se descontrola un poquito, hacen el cambio y ponen la réplica.

Y como vi que a los jugadores de la selección Argentina con un partido homenaje que le hicieron en el Monumental le regalaron a cada uno un trofeo, entonces me puse la tarea de contactar a la persona y la contacté y le pregunté, me dijo, “Tiene un proceso, esto no es de un día para otro, el muchacho me dijo, “Sí, sí, lo hacemos, pero me tenés que esperar dos o tres meses para hacerlo.” Claro, uy, no, yo pensé que era es que tengo una demanda muy grande.

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Cuando voy a verla, yo la vi a la Copa del mundo a la a la original, detrás de un vidrio todo, pero yo le dije, “Uf, es parecida, es parecida.” Y me dice, “Tiene el mismo peso, las medidas.” Dice, “Me han llamado hasta jugadores de Francia, de España en su momento, porque cuando fue campeón del mundo de España también y bueno, le dije, “Bueno, dale, hacéme una.” Y se tomó la tarea de hacerla, bueno, viene con su estuche, con todo.

Y dije, “Bueno, ya que la tengo y había pensado en el tiempo ir a Armenia y justo me tocó el tema del mundial y todo y bueno, tomé la decisión de traerla para que la gente la disfrute.”

Los permisos

Daniel Tilger: le hablo ahorita de los permisos porque hoy Usted sabe que todo esto es un tema de marketing. Y yo también me preguntaba, “Sí, los permisos, ¿cómo harán?” Y Es como El trofeo en algún momento fui y lo llevé al canal, estuvo en el canal (ESPN) y bueno, nada, el permiso internacional está. lo que sí no se tiene que en este caso no hay ningún logo de la FIFA. La FIFA tiene un logo especial, eso sí no se puede mostrar. Es lo que yo hasta donde yo sé. Y bueno, nada, después se puede mostrar, se puede sacar fotos.

¿Cómo ha sido la recepción de la gente?

La verdad que más que una estrategia es un acercamiento a la gente, yo siempre digo las cosas, ojalá que pasen por algo, porque uno le quiere mostrar a la gente, bueno, esta réplica, pero también quiero acercarme, quiero ver cómo está mi ciudad.

El mundial 2026

Daniel Tilger: favoritos hay muchos, mirando los dos partidos inaugurales, lo que veo es que hay una soltura en el juego que no es habitual. Yo creo que se está dando todo a lo primero y por ahí después se va a ver un poquito más de menos fútbol, digo yo.

¿Y Colombia cómo lo ve?"

Y Colombia le digo yo lo veo bien, si vos me decís que no tiene jugadores para no digo para A ver, no quiero decir la palabra para llegar al final y todo, pero para competir y estar en muy buenas posiciones sí está, estamos hablando de Lucho Díaz, Arias, estamos hablando de James, bueno, Juanfer si no está James, Daniel Muñoz, hay un montón de variantes que tiene el seleccionador de Colombia y esas variantes no son cualquier jugador, son jugadores de élite que están en sus país en su país que juegan y en grandes equipos, entonces esa combinación se tiene que hacer fuerte ahora, ¿no? Porque ahora empezó el baile.

Ahora y el primer partido siempre es el más difícil y ya sabes cómo se va a bailar y en qué de qué manera se va a bailar. Hay una gran posibilidad, hay un gran sueño y eso, bueno, hay que tratar de fortalecerlo.

Favoritos del mundial

Daniel Tilger: siempre hay una sorpresa en el mundial, y por ahí no me quiero adelantar muchas cosas, creo que los tres que te voy a dar es lo que todo el mundo dice, Francia, Argentina, España, aunque a mí me gustaría agregar Portugal porque Portugal es un equipo que está muy bien armado, sus jugadores son, juegan en los mejores equipos del mundo y lo hacen muy bien.

Las sorpresas del mundial

Y después la sorpresa y bueno, yo quisiera que sea Colombia. Ecuador está muy bien. Ojo que no se abra mucho de Ecuador, pero Ecuador está muy bien, ha tenido, bueno, una evolución muy importante. Hay que verlo ahora, Marruecos fue la sorpresa y puede seguir siendo la sorpresa porque son africanos y sabemos cómo es en lo físico y este mundial se va a notar que es mucho lo físico. Por eso, a veces uno dice, “No tengo la duda con Argentina.” Pero el tema físico es importantísimo, si el equipo que pueda llegar estar bien físicamente, lo puede ganar.

Agradecimiento

Daniel Tilger: El gran cariño que tengo hacia Caracol porque fueron muchas entrevistas, cuando jugaba bien, cuando jugaba mal, porque era así. Yo siempre me río porque que antes el periodista terminaba el partido estabas adentro del vestuario, ahora no lo dejan ni entrar. Por eso quiero ser técnico. Le voy a decir que entre en todo, Dale, dale, dale, ahora sí váyanse todos. Pero bueno, el cariño hacia los medios de comunicación por mí siempre va a ser muy especial. Tengo los trofeos que entregaban cuando también uno era figura. Entonces, todo eso lo guardo en mi casa y lo tengo bien resguardado. Así que bueno, el agradecimiento por la invitación, por estar más cerca de la gente.

Tiene el sueño de ser técnico del Deportes Quindío

Daniel Tilger: quiero ver cómo está mi equipo. Yo siempre fui sincero, el sueño más grande que tengo es poder ser y dirigir el equipo, eso lo digo cuando estoy en mi programa y bueno, sé que algún día se dará la posibilidad. Hoy hay un amigo, hay un compañero está trabajando, lo ha hecho muy bien, pero bueno, nada, siempre digo y soy consciente de que en algún momento voy a estar al lado de mi amor que fue el de toda mi vida, el equipo Deportes Quindío.