En el Quindío, 500 familias no han presentado su solicitud de búsqueda de personas desaparecidas

Armenia

En el Quindío, solo 150 de 600 personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto han sido halladas por sus familiares, el 80% de las buscadoras sus mujeres y madres

El sábado 14 de marzo, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, UBPD visitó La Tebaida, Quindío para la conmemoración de los derechos de las mujeres y para invitar a la comunidad a qué se acerque a hacer sus solicitudes de búsqueda.

“El arte y la memoria se toman La Tebaida”: Exposición fotográfica que buscó visibilizar la lucha de las madres buscadoras y la problemática de la desaparición forzada en Colombia, a través de una exposición fotográfica y el acompañamiento del equipo de la UBPD. La muestra contó con 32 fotografías de mujeres buscadoras a lo largo y ancho del país.

Más información La ruta buscadora llegó al Quindío, donde hay 609 personas desaparecidas en el marco del conflicto

En Caracol Radio Armenia hablamos con la Coordinadora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para Risaralda y Quindío Diana Patricia Ortiz que habló de las acciones para buscar a los desaparecidos.

Desaparecidos en el Quindío

En el Quindío en este momento nosotros tenemos un reporte de alrededor de 650 personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Es importante mencionar que ese es un universo de personas que se encuentran desaparecidas desde antes del primero de diciembre de 2016, es decir, antes de la firma del acuerdo de paz.

De esas 650 personas que tenemos aproximadamente en el universo, hemos recibido a la fecha alrededor de 120 solicitudes de búsqueda en el departamento del Quindío. Es decir, que aún hay alrededor de 500 familias más o menos que no han presentado su solicitud de búsqueda ante la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

¿Por qué es importante mencionar esto?

Porque probablemente muchas de las personas no conocen aún la existencia de esta entidad, no tienen la información o no saben cómo adelantar este proceso de la solicitud. Por eso es que estamos haciendo el recorrido en los municipios del Quindío

Mujeres buscadoras

Podemos decir que cerca del 80% de las personas que buscan a un ser querido son mujeres, madres, esposas, hijas, porque también es importante mencionar que en esa misma proporción la mayoría de las personas dadas por desaparecidas son hombres, esto es también un reflejo de la forma en que la guerra golpea de distinta forma a las mujeres y a los hombres, eso no quiere decir que no haya mujeres desaparecidas o que no haya hombres buscadores. Lo que significa es que las proporciones que son tan significativas muestran que hay un patrón marcado en las personas desaparecidas y en las personas que buscan.

Exposición fotográfica en La Tebaida, Quindío.. Foto: Cortesía UBPD Ampliar Exposición fotográfica en La Tebaida, Quindío.. Foto: Cortesía UBPD Cerrar

Esto lo enmarcamos en este mes, que se conmemora la lucha de todas las mujeres en el mundo por los derechos, la lucha por encontrar, dar con el paradero, saber qué pasó, por qué pasó, por acercarse al esclarecimiento de la verdad y por encontrar a sus seres queridos que se encuentran desaparecidos, bien sea que los encontremos con vida.

Porque también hay que mencionar que hemos encontrado personas con vida, hemos podido acompañar reencuentros de familias que la guerra los separó y perdieron contacto, pero lamentablemente la mayoría de las personas que hemos logrado localizar, hemos localizado sus cuerpos sin vida.

Mencionaba que en el marco del mes de conmemoración de los derechos de las mujeres está el derecho a la verdad, el derecho a la reparación y el derecho a que el Estado acompañe y se ocupe de este proceso de búsqueda de sus seres queridos.

Información

Nosotros desde hace 2 años nos encontramos en el municipio de Pereira, desde Pereira estamos haciendo un despliegue tanto en Risaralda como en Quindío. En este momento se pueden contactar con nosotros al 318 586 3456. Allí podemos pues eh recibir, atender las inquietudes que tengan, podemos acordar encontrarnos si les queda bien sea allá en el municipio, bien sea acá en la oficina en nuestra sede Pereira. Estamos ubicados en la carrera séptima número 1650, piso quinto. Edificio del comercio.