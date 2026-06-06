En Armenia los niños se juegan su propio mundial de fútbol con el Torneo Hinchas de Paz

En el estadio Centenario de Armenia se inició el Torneo Hinchas de Paz. Foto: Cortesía Imdera

Armenia

A cinco días de que se inicia el mundial de fútbol, en Armenia se inició el Torneo Hinchas de Paz que reúne a 300 niños de sectores vulnerables de esa ciudad, los partidos inaugurales y la final se juega en el estadio Centenario.

La Alcaldía de Armenia y el Imdera hicieron el lanzamiento oficial del Torneo Hinchas de Paz-Alcaldía de Armenia, con el líder Jairo Soto, certamen que reunirá a 18 equipos, 300 deportistas en las categorías 2012 y 2014.Durante la jornada realizaron la entrega oficial de uniformes a los equipos participantes.

El alcalde de Armenia James Padilla “Un programa muy importante, estamos apoyando esta iniciativa de un ciudadano común y corriente que hace muchos años viene trabajando con ella, don Jairo Soto y que, por supuesto, está acompañada por la administración municipal, también una idea absolutamente coordinada un sueño que tenemos nosotros de ver futbolistas profesionales del municipio de Armenia.

Esto es un semillero importante que ya hace varios años estamos proyectando, le estamos brindando unas condiciones, unas implementaciones, el juzgamiento, para que muchos niños de la ciudad de Armenia nunca han tenido el placer de jugar y de pisar esta hermosa cancha del Estadio Centenario.

Es así como seguiremos apoyando el talento, seguiremos apoyando las iniciativas que nos ayuden a recuperar tantos niños de las esquinas, a brindarle las condiciones para que puedan ejercer su deporte, ocupar el tiempo libre y qué más lindo que todo esto que tiene que ver con apoyar a nuestros niños” agregó el mandatario.

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El alcalde señaló “lo más importante y es por esto por lo que la administración municipal adoptó, recogió y apoyó este proyecto del señor Jairo Soto, porque la idea fundamental es por intermedio del deporte, de la recreación, de la implementación, atraer tantos niños que se encuentran en las esquinas, en los polideportivos en horas de la noche, pero no haciendo deporte, brindando la implementación, brindándole este apoyo, estamos absolutamente seguros de que vamos a recuperar muchos de estos niños. Puede que no todos lleguen a ser futbolistas de alto rendimiento, pero sí vamos a tener muy buenas personas.

Jairo Soto, líder del Torneo Hinchas de Paz

Bueno, muchas gracias a usted por acompañarnos acá en el Torneo de Hinchas de Paz, donde el señor alcalde le está entregando ya los uniformes a cada profe para que le traiga a los niños 15 uniformes a cada equipo y un balón también. El allá el sábado vamos a empezar ya el torneo aquí en el Estadio Centenario, se juega la primera fecha, la segunda fecha vamos para la fachada, la tercera fecha vamos para Simón Bolívar.

Lanzamiento del Torneo Hinchas de Paz Armenia Foto: Cortesía Facebook Hinchas de paz Ampliar Lanzamiento del Torneo Hinchas de Paz Armenia Foto: Cortesía Facebook Hinchas de paz Cerrar

Este torneo tiene unas reglas especiales de convivencia,

Claro que sí, estas reglas de son internas regla reglamento internamente de nosotros, al niño que diga una grosería no le saca amarilla ni roja, se le saca 10 minutos y que descanse 10 minutos. Y en las canchas donde vamos a estar siempre va a estar la policía, para mí es una bendición este campeonato que ya llega 16 años.

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Niño y madre

Juan David Rodríguez: pues es mi pasión, pues siempre lo he querido y me apasiona mucho. ¿Y de qué le gusta jugar? Delantero. ¿Y hace muchos goles? si señor hago muchos goles.

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Nancy mamá de Juan David: dándole primeramente gracias a Dios y a ustedes por darle la oportunidad a estos niños que tienen un futuro por delante y pues sí, mucha alegría porque está muy emocionado, si es no como mamá, se emociona mucho de verlos así. Entonces, gracias a Dios y a ustedes por darle la oportunidad de como de trazar en un futuro. Que Dios les bendiga.