Puente festivo violento en Quindío: cinco homicidios encienden las alarmas por la criminalidad

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Durante este puente festivo se registraron tres homicidios en Armenia, el primero en el barrio Simón Bolívar de Armenia donde un hombre identificado como Víctor Alejandro Gutiérrez Vázquez de 26 años fue asesinado con arma de fuego.

De acuerdo con la información de las autoridades la persona fallecida presentaba antecedentes judiciales por el delito de lesiones personales en hechos presentados en 2024.

El otro caso se presentó en el barrio Vista Hermosa donde fue capturado alias ‘Petete’ quien estaría involucrado en el asesinato Jonatan Yépez Ospina de 28 años.De acuerdo con la Policía, la víctima fue abordada por tres sujetos, entre ellos alias ‘Petete’, quienes le dispararon y posteriormente emprendieron la huida a pie.

Gracias a las características aportadas por la comunidad, los uniformados lograron ubicar a uno de los presuntos responsables metros más adelante, a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver, con el que presuntamente habría ocasionado las lesiones.

La víctima registraba siete anotaciones judiciales por los delitos de hurto, receptación y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Así mismo el agresor presenta seis anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado, lesiones personales, homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

El último caso en la capital quindiana fue en inmediaciones de la glorieta del barrio Génesis donde un hombre identificado como Jhonny Valencia Potes de 39 años de edad fue impactado con arma de fuego.

El hecho inicialmente se había reportado como un accidente de tránsito puesto que cayó de su motocicleta, sin embargo, después de las verificaciones por personal médico evidenciaron las heridas con arma de fuego y finalmente falleció.

Asimismo, se presentó un homicidio al parecer en una riña con arma cortopunzante en el sector de La María en jurisdicción del municipio de Calarcá donde murió Everth Padilla Zapata.

Otro de los hechos sangrientos del puente festivo fue en el barrio Marín del municipio de Montenegro donde fue asesinado con arma de fuego Yeison Andrés Rivas Cuesta que también registraba antecedentes judiciales.

De acuerdo con el reporte de la Policía, la persona fallecida presentaba cuatro antecedentes judiciales por los delitos de hurto y lesiones personales.

Según la información suministrada por la comunidad el hecho habría sido cometido por un sujeto con tapabocas que llego al lugar y sin mediar palabras agredió la victima con arma de fuego, huyendo luego.

Coronel de la Policía del Quindío

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento manifestó que establecen un trabajo articulado con el fin de incrementar los allanamientos que permitan resultados positivos que fortalezcan la seguridad.

Enfatizó que muchas de las personas que han sido víctimas de los homicidios en el departamento registran antecedentes judiciales significativos, sin embargo, no significa que no trabajen de manera fuerte para generar el esclarecimiento de los hechos.

Es de anotar que a la fecha ya son 100 homicidios en el departamento y 55 casos en la capital quindiana.