“Abelardo recoge las banderas de Germán Vargas Lleras”: su familia tras lanzar libro póstumo

La familia del fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras presentó este martes el libro “La voz que permanece”, una compilación de varias de las columnas del también exministro, publicadas en el diario El Tiempo.

“Germán fue una persona que supo señalar y prender todas las alarmas sobre lo que le puede pasar a este país si seguimos por este camino”, dijo su hermano José Antonio Vargas, quien escribió el prólogo.

Por otro lado, aprovecharon la presentación del libro para anunciar públicamente el respaldo de la familia Vargas Lleras a la candidatura de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial.

“Nosotros creemos que el programa del doctor Abelardo de la Espriella recoge integralmente las principales banderas de Germán Vargas Lleras, especialmente en lo que tiene que ver con orden público”, señaló Enrique Vargas, hermano del exvicepresidente.

De hecho, aseguró que “el propio Germán Vargas le entregó a Abelardo, en su momento, sus programas bandera”.

Y que por eso, ellos ni Cambio Radical han entablado conversación con De la Espriella para integrar un eventual gobierno, sino que su respaldo se basaría exclusivamente en componentes ideológicos y programáticos.