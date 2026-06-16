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16 jun 2026 Actualizado 17:45

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Cúcuta

Autoridades revisan la organización electoral para la segunda vuelta presidencial

Registraduría entrega parte de tranquilidad

Elecciones en Colombia. Foto: Getty Images.

Elecciones en Colombia. Foto: Getty Images. / Long Visual Press

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Las autoridades electorales comenzaron a realizar la supervisión y ajustes a la organización con miras a la segunda vuelta presidencial el próximo domingo.

En Cúcuta estarán habilitados 90 puestos, con 10862 mesas que estarán instaladas para el debate, 11 de ellas en la zona rural, 2 en las cárcel y 77 puestos habilitados en las diez comunas de la ciudad.

Así mismo esta listo el registro biométrico que se aplicará en 55 lugares para garantizar la idoneidad del proceso con transparencia.

Se informó además que están habilitados para este proceso 14.563 jurados de votación y427 delegados en los puestos para el ejercicio electoral del domingo.

En la ciudad las autoridades reportan tranquilidad en la organización de los comicios y anuncia el traslado de los kits electorales en las próximas horas.

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