Se hundió la Jurisdicción Agraria en el Congreso y será presentada en la próxima legislatura

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, confirmó el hundimiento virtual del proyecto de ley que buscaba reglamentar la jurisdicción agraria y fortalecer las herramientas para la distribución, administración y resolución de conflictos sobre la tierra en Colombia.

Tras conocerse el fracaso de la iniciativa en el Congreso, la funcionaria lamentó que no se hubiera dado una discusión de fondo sobre el articulado y cuestionó la postura de algunos sectores que, según afirmó, cerraron la posibilidad de alcanzar consensos.

“Lo grave acá es que no se haya abordado la discusión de fondo porque no se le permitió al país conocer las distintas posiciones. Realmente lamentamos posiciones que fueron intransigentes”, señaló Carvajalino.

La ministra aseguró que una de las posiciones más rígidas provino de la presidencia de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), lo que, a su juicio, dificultó la construcción de acuerdos para sacar adelante una reforma que calificó como fundamental para el campo colombiano.

“Nos preocupa que la posición de la presidencia de la Sociedad de Agricultores de Colombia haya sido tan tajante porque encontramos ahí que no hay espacio para el diálogo y para encontrar una ruta asertiva frente a este proyecto que es tan importante para devolverle la dignidad al campo colombiano”, afirmó.

Carvajalino sostuvo que la coyuntura electoral y el cierre del periodo legislativo terminaron afectando el trámite de la iniciativa. En ese sentido, aseguró que quienes resultan más perjudicados son los campesinos y campesinas del país.

“Quien pierde es quien está trabajando la tierra, quien no tiene acceso a un juez o un magistrado. Pierde la nación porque no tenemos cómo administrar adecuadamente los bienes públicos y los bienes baldíos, y pierde la posibilidad de construir la paz en Colombia”, manifestó.

La ministra reiteró que el acceso a la tierra y la justicia agraria siguen siendo elementos centrales para la construcción de paz y llamó a que el próximo Congreso retome la discusión de la iniciativa.

“Hoy se hundió virtualmente la jurisdicción agraria. Ya no nos queda más tiempo en esta legislatura. Esperemos que el siguiente Congreso, después del 20 de julio, pueda dar cuenta de esta solicitud histórica de los campesinos y campesinas de Colombia”, concluyó.

El Gobierno Nacional espera que el proyecto pueda ser radicado nuevamente en la próxima legislatura para reactivar el debate sobre la justicia agraria y el acceso a la tierra en el país