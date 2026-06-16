Varios sectores de Teusaquillo y Barrios Unidos no tendrán agua durante 36 horas / d3sign

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó sobre una novedad que afectará a múltiples familias en la capital del país. Según indicó la entidad, los técnicos ejecutarán desde mañana miércoles, 17 de junio, la reparación de una tubería.

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El trabajo se realizará en la tubería que atraviesa por debajo del Canal de aguas lluvias Salitre, a la altura de la Diagonal 78 Bis con carrera 56 A, en la localidad de Barrios Unidos. Estos trabajos obligan a suspender el servicio de agua a partir de las 10:00 a.m. del miércoles 17 de junio, hasta las 10:00 p.m. del jueves 18 de junio de 2026.

La zona sin suministro de agua está ubicada entre la Avenida Calle 53 hasta la Calle 90 y entre Avenida Carrera 30 hasta Avenida Carrera 68. Sin embargo, la Empresa de Acueducto indicó que dispondrá del servicio de carrotanques para atender a la población del sector.

¿Qué barrios no tendrán agua por 36 horas?

Los barrios que no tendrán agua son: La Patria, Escuela Militar, Entrerríos, Jorge Eliecer Gaitán, 12 de Octubre, La Libertad, Simón Bolívar, Metrópolis, San Fernando, San Miguel, Popular Modelo, José Joaquin Vargas, El Rosario, Parque Distrital Salitre, Campin Occidental, Nicolas de Federman, Pablo VI, Pablo VI Norte y Cárcel de Mujeres El Buen Pastor de las Localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo.

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“La EAAB agradece la comprensión de la comunidad y expresa su compromiso en ejecutar estos trabajos con la mayor celeridad posible que las condiciones de trabajo dentro del canal de agua lluvias lo permitan”, dijo la entidad a través de un comunicado.