Autoridades lograron la recuperación de una menor de edad y la captura de dos personas

Caracol Radio conoció en primicia que, en medio de una Operación Militar desarrollada en la localidad de Suba, en Bogotá, las autoridades lograron la recuperación de una menor de edad y la captura de dos personas señaladas de estar involucradas en graves delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

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Este importante operativo, el cual se realizó durante las últimas horas, fue realizado por tropas del Ejército (tropas del GGCUN, con apoyo del BAFUR 5, apoyo en planeamiento de DIOEE), en coordinación con el CTI de la Fiscalía 12 Especializada.

Los 2 capturados tendrán que responder por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, actos sexuales con menor de 14 años agravado, pornografía con menor de 18 años agravado y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de una menor de edad.

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Con este operativo, las autoridades siguen avanzando en garantizar que los niños en Colombia no caigan en manos de redes que se dedican a la explotación sexual. Por su parte, la Secretaría de Integración Social invita a la ciudadanía a denunciar cualquier situación a través de la Línea de Emergencias 123.