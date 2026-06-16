En Tuluá,400 hectáreas vinculadas al Cartel del Norte del Valle pasan a manos de comunidades rurales

Más de 407 hectáreas que durante años estuvieron vinculadas a una de las estructuras narcotraficantes más poderosas del país hoy avanzan hacia un nuevo destino bajo la administración del Estado.

Se trata de cuatro predios ubicados en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, que estaban bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y recuperados por la Agencia Nacional de Tierras —ANT.

Los predios corresponden a El Gorrón —hoy conocido como La Palmera—, con 84,4 hectáreas; El Pital, con 80,6 hectáreas; Hacienda La Milena, con 144,4 hectáreas; y La Peva, con 97,7 hectáreas. En conjunto suman más de 400 hectáreas que, durante décadas, estuvieron relacionadas con investigaciones sobre bienes presuntamente vinculados al narcotráfico en el Valle del Cauca.

Las verificaciones realizadas por la ANT permitieron establecer que varios de estos inmuebles estuvieron asociados a integrantes del núcleo familiar de José Orlando Henao Montoya, conocido como “El Hombre del Overol”, señalado en diferentes investigaciones y fuentes públicas como uno de los principales líderes del denominado Cartel del Norte del Valle.

También aparecen nombres como Piedad Vélez Rengifo, José Luis Henao Vélez, Juan Pablo Henao Vélez y Arcángel de Jesús Henao Montoya, personas que han sido mencionadas en investigaciones patrimoniales relacionadas con presuntos hechos de lavado de activos y ocultamiento de bienes.

La historia de estas tierras refleja una realidad que marcó profundamente a amplias zonas rurales del país. Durante años, extensiones agrícolas terminaron integradas a estructuras patrimoniales asociadas al narcotráfico, alejándose de su función social y productiva.

Hoy, bajo la administración del Estado, se abre la posibilidad de que estos territorios contribuyan a generar oportunidades para las comunidades rurales.

Comunidades rurales y presencia territorial

La labor realizada por la Agencia Nacional de Tierras también permitió identificar las condiciones actuales de ocupación y uso de los predios.

En Hacienda La Milena se identificó la presencia de aproximadamente 30 familias y extensas áreas dedicadas al cultivo de caña de azúcar.

De acuerdo con la información suministrada por la comunidad durante las visitas, parte de estas actividades estarían relacionadas con el Ingenio San Carlos, empresa que mantiene relaciones de convivencia con los ocupantes y ha contribuido con el suministro de agua potable en el sector.

En estos territorios también tienen presencia comunidades afrodescendientes con interés directo en los procesos que puedan desarrollarse sobre estas tierras.

Entre ellas se encuentran el Consejo Comunitario de Buga y sus veredas, así como el Consejo Comunitario de Guavitas y el Consejo Comunitario de Guacarí junto a sus veredas, organizaciones que mantienen vínculos históricos con esta zona del Valle del Cauca.

En otros predios, como Hacienda San Luis y La Peva, las condiciones de acceso dificultaron el ingreso de los equipos técnicos, situación que evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo las labores de verificación territorial en zonas rurales de alta complejidad.