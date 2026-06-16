Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 jun 2026 Actualizado 14:02

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Revise si su barrio está en la lista: EMCALI realizará trabajos de acueducto y energía este martes

Los trabajos se adelantarán este martes 16 de junio

EMCALI

EMCALI

EMCALI
Cali
Añadir Caracol Radio en Google

ACUEDUCTO

Suspensión temporal del servicio

Barrios afectados:

  • Siloé
  • Belén
  • Comuna 20

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Más información

EMCALI realizará el mantenimiento y lavado del tanque III de Siloé para mejorar la calidad del servicio.

  • Ciudadela Comfandi
  • El Vergel
  • Ciudad Jardín
  • El Diamante

ENERGÍA

Estado del servicio

Todos los circuitos y equipos de flexibilidad operan con normalidad. Actualmente no hay sectores con averías o pendientes por reparar.

Modernización de la red

Instalación de cable ecológico en:

  • Chiminangos (comuna 5)
  • Corregimiento El Saladito, sector San Antonio

Suspensión temporal: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Más información

Operación Cali sin Enredos

Se realizará el desmonte de redes en desuso y la adecuación de cables en servicio en:

  • El Ingenio (comuna 17)
  • Carrera 85A con calle 14.

Esta actividad no generará suspensión del servicio de energía.

ALCANTARILLADO

Mantenimiento y limpieza en:

  • Canal Sur, entre Mariano Ramos y Brisas del Limonar.
  • Desarenador Colinas del Bosque.
  • Canal Calle 42, entre las carreras 39E y 46.

Para estas labores se utilizará maquinaria amarilla, retroexcavadoras, minicargadores y volquetas.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir