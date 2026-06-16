Revise si su barrio está en la lista: EMCALI realizará trabajos de acueducto y energía este martes

ACUEDUCTO

Suspensión temporal del servicio

Barrios afectados:

Siloé

Belén

Comuna 20

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.

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EMCALI realizará el mantenimiento y lavado del tanque III de Siloé para mejorar la calidad del servicio.

Ciudadela Comfandi

El Vergel

Ciudad Jardín

El Diamante

ENERGÍA

Estado del servicio

Todos los circuitos y equipos de flexibilidad operan con normalidad. Actualmente no hay sectores con averías o pendientes por reparar.

Modernización de la red

Instalación de cable ecológico en:

Chiminangos (comuna 5)

Corregimiento El Saladito, sector San Antonio

Suspensión temporal: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

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Operación Cali sin Enredos

Se realizará el desmonte de redes en desuso y la adecuación de cables en servicio en:

El Ingenio (comuna 17)

Carrera 85A con calle 14.

Esta actividad no generará suspensión del servicio de energía.

ALCANTARILLADO

Mantenimiento y limpieza en:

Canal Sur, entre Mariano Ramos y Brisas del Limonar.

Desarenador Colinas del Bosque.

Canal Calle 42, entre las carreras 39E y 46.

Para estas labores se utilizará maquinaria amarilla, retroexcavadoras, minicargadores y volquetas.