Revise si su barrio está en la lista: EMCALI realizará trabajos de acueducto y energía este martes
Los trabajos se adelantarán este martes 16 de junio
ACUEDUCTO
Suspensión temporal del servicio
Barrios afectados:
- Siloé
- Belén
- Comuna 20
Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Más información
EMCALI realizará el mantenimiento y lavado del tanque III de Siloé para mejorar la calidad del servicio.
- Ciudadela Comfandi
- El Vergel
- Ciudad Jardín
- El Diamante
ENERGÍA
Estado del servicio
Todos los circuitos y equipos de flexibilidad operan con normalidad. Actualmente no hay sectores con averías o pendientes por reparar.
Modernización de la red
Instalación de cable ecológico en:
- Chiminangos (comuna 5)
- Corregimiento El Saladito, sector San Antonio
Suspensión temporal: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Más información
Operación Cali sin Enredos
Se realizará el desmonte de redes en desuso y la adecuación de cables en servicio en:
- El Ingenio (comuna 17)
- Carrera 85A con calle 14.
Esta actividad no generará suspensión del servicio de energía.
ALCANTARILLADO
Mantenimiento y limpieza en:
- Canal Sur, entre Mariano Ramos y Brisas del Limonar.
- Desarenador Colinas del Bosque.
- Canal Calle 42, entre las carreras 39E y 46.
Para estas labores se utilizará maquinaria amarilla, retroexcavadoras, minicargadores y volquetas.