Más de 300 familias del Catatumbo reciben títulos de propiedad sobre 3.843 hectáreas de tierra

La Agencia Nacional de Tierras entregó más de 300 titulos a campasinos en el Catatumbo

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó 329 títulos de propiedad que legalizan 3.843 hectáreas de tierra en 15 municipios de Norte de Santander, beneficiando a familias campesinas que ahora cuentan con seguridad jurídica para acceder a créditos, programas de desarrollo rural y nuevas oportunidades productivas.

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La jornada, denominada Titulación Catatumbo, se realizó entre el 10 y el 13 de junio y permitió formalizar predios en municipios como Cúcuta, Tibú, Sardinata, Ocaña, Ábrego, Hacarí, San Calixto y Teorama, entre otros.

Durante uno de los actos de entrega, la directora de Gestión Jurídica de Tierras de la ANT, Ana Jimena Bautista, destacó el compromiso del Gobierno con las comunidades rurales. “Hemos venido recorriendo Norte de Santander con esta titulación por el Catatumbo. Hemos respondido a los momentos difíciles y seguiremos haciéndolo. Para nosotros es motivo de orgullo trabajar por ustedes”, afirmó.

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Los beneficiarios resaltaron el impacto que tendrá la formalización de sus predios. Diego Armando Ortiz, campesino de la vereda Villa Nueva, en Ábrego, aseguró que el título representa nuevas oportunidades para fortalecer la producción agrícola. “Es algo muy importante para nosotros porque ya con esto podemos tramitar un préstamo en el banco para aumentar la producción en nuestra tierra”, señaló.

La ANT también entregó 116 títulos a entidades de derecho público, entre ellas escuelas rurales, puestos de salud, escenarios deportivos y equipamientos comunitarios de municipios como Hacarí, Ábrego, Cúcuta, El Tarra, Sardinata, Teorama y Tibú.

Según la entidad, con esta nueva entrega ya son cerca de 14.000 hectáreas formalizadas en Norte de Santander a favor de alrededor de 1.430 familias campesinas. Además, se busca impulsar la inversión rural y garantizar que las propiedades puedan ser heredadas por las futuras generaciones.

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“Gracias a lo que hizo la Agencia Nacional de Tierras puedo obtener muchos beneficios. Esperamos seguir acompañando la Reforma Agraria para que haya más progreso en el campo”, expresó la campesina Mayeidi Arévalo, una de las beneficiarias de la jornada.