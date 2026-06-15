Capturados seis presuntos integrantes de Los Shottas acusados de desplazamiento en Buenaventura

Con armas de fuego eran intimidadas familias en Buenaventura para dejar abandonadas sus viviendas, las cuales eran utilizadas, presuntamente, por integrantes de la banda criminal lo Shottas para guardar armas y estupefacientes.

Las autoridades informaron que en las últimas horas se dio la captura de seis personas acusadas de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y hurto calificado y agravado. Los operativos se dieron por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en los barrios Nueva Colombia y El Dorado, así como en el corregimiento de Juanchaco.

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El coronel Gustavo Chaparro, comandante del Distrito Especial de Policía Buenaventura, explicó que “en el marco de la estrategia de seguridad Buenaventura 2026, el Distrito Especial de Policía Buenaventura, mediante el desarrollo de la operación El Dorado, realizó la intervención en barrios como Nueva Colombia, El Dorado y el corregimiento de Juanchaco, logrando la captura de seis personas mediante orden judicial”.

Los capturados son señalados de participar en casos de desplazamiento forzado y hurto en el Distrito Especial de Buenaventura, además, se investiga su participación en dos homicidios ocurridos en el 2025.

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De acuerdo con las autoridades, los detenidos, conocidos con los alias de “Alfonso”, “Chirima”, “Magneto”, “Fabián”, “Luchito” y “Berney tendrían una trayectoria delictiva cercana a siete años dentro de esta organización.