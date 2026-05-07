ANT recupera 6.182 hectáreas de baldíos en Vichada en predio ligado a clanes políticos

Durante una intervención de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), fue recuperado el predio Buenavista, un terreno de más de 6.182 hectáreas que había sido ocupado de manera irregular por el excongresista Gustavo Londoño García, padre del Representante a la Cámara, Juan David Londoño, del Partido de la U, y por el empresario Nicolás Laserna Serna.

Durante la diligencia de aprehensión se encontraron más de 600 cabezas de ganado y dos casas campestres de alta gama, lo que evidencia el uso y aprovechamiento económico de un bien baldío de la Nación.

“El ocupante indebido declarado en este proceso agrario es el señor Nicolás Laserna, y hoy estamos adelantando la diligencia de aprehensión del predio. Sabemos que en las inmediaciones existe un centro poblado conformado por campesinos de Buenavista, colonos del Vichada, a quienes vamos a entregar de manera provisional estas tierras. Se trata de comunidades que, pese a la gran extensión de su departamento, no cuentan con un centímetro de tierra propia”, afirmó el director de la ANT, Juan Felipe Harman.

El predio Buenavista, ubicado en zona rural del municipio de La Primavera, es un terreno compuesto por áreas de sabana natural, zonas de bosque de galería y morichales, con presencia de fuentes hídricas y suelos con alto potencial para el desarrollo de proyectos productivos.

Esta intervención se adelantó en el Vichada, donde históricamente la débil presencia del Estado ha facilitado fenómenos como el acaparamiento de tierras, las economías ilegales y el control territorial por parte de actores armados, afectando el acceso equitativo a la tierra para comunidades campesinas e indígenas.

Historia de Buenavista

La ocupación por parte del excongresista Gustavo Londoño García y el empresario Nicolás Laserna Serna, se originó en un proceso de pertenencia iniciado en 2014, que derivó en una sentencia judicial en 2017 a su favor.

Sin embargo, la Agencia Nacional de Tierras logró demostrar que dicho proceso vulneró el debido proceso, al no vincular al entonces Incoder hoy ANT, entidad competente sobre los baldíos de la Nación.

A través de una acción de tutela, la justicia ordenó dejar sin efectos la decisión judicial, al reconocer que este tipo de bienes son imprescriptibles y no pueden ser adquiridos por posesión prolongada.