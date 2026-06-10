MinDefensa niega que salida del Gral. Erick Rodríguez sea represalia por denuncias de carnetización

A propósito de la salida del general Erick Rodríguez, quien se desempeñaba como subjefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las decisiones sobre nombramientos, traslados o retiros dentro de la Fuerza Pública no corresponden a represalias.

“Las decisiones relacionadas con nombramientos, traslados o retiros responden exclusivamente a necesidades del servicio y a criterios propios de la administración del personal”, señaló el ministro Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa agregó que esas decisiones “bajo ninguna circunstancia constituyen represalias por el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales”, incluida, según dijo, “la obligación de denunciar conductas que afecten la seguridad, el orden público o la integridad institucional”.

El pronunciamiento se conoce después de que Caracol Radio revelara que el general Erick Rodríguez fue notificado de su retiro del servicio activo, luego de que fuera firmada la orden de salida por el presidente Gustavo Petro.

Rodríguez había advertido sobre presiones de disidencias Farc contra comunidades, carnetización, constreñimiento y riesgos para el proceso electoral en zonas con presencia de grupos armados ilegales, en medio del desarrollo del Plan Democracia.

En un mensaje de despedida dirigido a generales y almirantes de las Fuerzas Militares, el oficial confirmó su salida. “Acabo de ser notificado de mi retiro del servicio activo”, escribió.

El ministro Sánchez también aseguró que denunciar delitos, amenazas o cualquier afectación a la seguridad de los colombianos “no solo es un derecho, sino un deber constitucional de los integrantes de la Fuerza Pública”.

Finalmente, el ministro señaló que los militares y policías “tienen el respaldo para actuar con honor, transparencia y apego a la Constitución y la ley”.