Gobernadora del Tolima anuncia vigilancia especial por carnetización de las disidencias

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, aprovechó el marco de la Feria Regional del Café Innovacafé 2026, que se cumple este fin de semana en el municipio de Ataco, para alertar sobre riesgos de cara a la segunda vuelta presidencial por la presencia de las disidencias de las Farc.

Según la mandataria, en este proceso electoral se ha visto una “mutación de la política electoral”, que dio paso a la coerción social por parte de las disidencias de las Farc, en lugar de enfrentamientos armados con la fuerza pública.

“Vemos cómo carnetizan a la gente, cómo la citan a reuniones, cómo asumen en ocasiones funciones que le corresponden al mismo Estado. Pero eso lo estamos combatiendo con presencia de la fuerza pública y con inversión social”, manifestó la gobernadora.

Previo a la primera vuelta, la Misión de Observación Electoral (MOE) denunció presiones contra las comunidades por parte de las disidencias de alias Iván Mordisco en los municipios PDET del Tolima: Chaparral, Rioblanco, Ataco y Planadas.

“Para la segunda vuelta tenemos unas alertas tempranas y en la Comisión de Seguimiento Electoral que vamos a realizar el próximo miércoles las vamos a exponer, y ya tenemos desde el Gobierno departamental unas estrategias definidas que le queremos dar a conocer a nuestra fuerza pública para garantizar una jornada electoral en paz”, acotó.

Al parecer, la carnetización en el sur del Tolima estaría a cargo del frente Ismael Ruiz, al mando de alias Chapolo, máximo cabecilla de Mordisco en el departamento.