Consejo de Estado admite demanda contra eliminación del requisito de segundo idioma para embajadores

El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad presentada contra la modificación del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del Ministerio de Relaciones Exteriores que, desde agosto de 2025, eliminó el requisito de dominio de un segundo idioma para ejercer como embajador.

Se trata de una demanda que interpuso UNIDIPLO, el sindicato de funcionarios de carrera, en contra de la disposición que suprimió la exigencia de que quienes ocupen ese cargo hablen y escriban, además del español, inglés u otro de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, o acrediten conocimiento del idioma oficial del país de destino.

“El artículo 20 del Decreto Ley 274 de 2000 exige a quienes aspiran a ingresar a la carrera diplomática por su rango más bajo hablar y escribir correctamente, además del español, otro idioma de uso diplomático. Es un contrasentido que se exija ese estándar para el nivel de entrada a la carrera, pero se prescinda de él para su rango más alto”, señala el sindicato en un comunicado.

En su pronunciamiento, UNIDIPLO hizo un llamado al gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto para que restablezca el requisito. Según la organización, esta medida contribuiría a fortalecer los estándares de mérito y competencia en el Servicio Exterior colombiano.

“Hacerlo sería una señal clara de que la nueva administración entiende que la excelencia del Servicio Exterior colombiano no se negocia, y que quienes representan a Colombia ante el mundo deben contar con las competencias mínimas para cumplir dignamente esa misión”, agrega.

Si bien la admisión de la demanda no implica una decisión de fondo sobre la legalidad de la medida, da inicio al trámite judicial mediante el cual el Consejo de Estado evaluará los argumentos presentados por los demandantes.