Consejo de Estado dejó sin efectos acción popular que buscaba frenar el nuevo contrato de pasaportes

La Cancillería confirmó que el Consejo de Estado dejó sin efectos, las actuaciones judiciales de una acción popular que buscaba frenar la entrada en operación del nuevo modelo de pasaportes.

El Consejo de Estado concluyó que el Tribunal, no efectuó un análisis adecuado de los requisitos de admisión de la acción popular, y por lo tanto, amparó al Ministerio de Relaciones Exteriores y dejó sin efectos las actuales judiciales.

En su decisión, el alto Tribunal subrayo que el proceder del magistrado “llamaba poderosamente la atención de la Sala”, teniendo en cuenta que no había ni un solo análisis sobre la constatación que sumara a los requisitos.

La corporación concluyó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un “defecto procedimental absoluto”, y por ende, deberá revisar su decisión y corregir las irregularidades advertidas, porque el recurso interpuesto por el Fondo Rotatorio había sido rechazado de manera ilegal.

¿Qué más significa esta decisión?

La sentencia también dejó sin efectos a las actuaciones y decisiones adoptadas dentro del proceso con posterioridad al 24 de febrero de 2026.

Además, determinó que el Tribunal deberá explicar las razones por las cuales la notificación a la Imprenta Nacional y a la Casa da Moeda de Portugal podría realizarse sin acudir al trámite internacional de carta rogatoria.