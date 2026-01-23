Unidiplo alerta por despidos masivos en Cancillería: exige suspensión de insubsistencias

Al menos 130 personas han sido despedidas de consulados, misiones diplomáticas y sedes de la Cancillería en Bogotá, justamente en días previos a la aplicación de la Ley de Garantías, que empezará a regir el próximo 31 de enero.

Tal y como lo confirmó Caracol Radio, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, Unidiplo, se pronunció y expresó su rechazo a estos despidos masivos, pues pueden debilitar la capacidad institucional y afectar las obligaciones indelegables del Estado.

Además, advirtió que resulta aún más grave que se produzca en la antesala de la celebración de las elecciones en el exterior, cuando todos los consulados cumplen funciones esenciales para la garantía del derecho al voto.

¿Qué pidieron a la Cancillería?

A través de un comunicado, solicitan al Ministerio de Relaciones Exteriores que expliquen públicamente las razones de la insubsistencia de auxiliares administrativos en consulados y sedes de la Cancillería.

También, pidieron la suspensión inmediata de nuevas declaratorias de insubsistencia, tanto en la planta interna como externa de la Cancillería, y gestionar un espacio de diálogo técnico para evaluar el impacto de estas decisiones sobre la prestación del servicio para los colombianos.