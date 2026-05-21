Petro incumplió promesa de embajadores de carrera, cargos apenas llegan al 30%: José Salcedo

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José Fernando Salcedo, presidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, respondió en 6AM W de Julio Sánchez Cristo a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los embajadores de carrera y aseguró que representar a Colombia en el exterior “no es un castigo, sino un honor y un privilegio”.

Según explicó Salcedo, quienes hacen parte de la carrera diplomática deben cumplir exigentes requisitos académicos y profesionales para ascender dentro de la Cancillería.

“Los embajadores de carrera estudian, ingresan mínimo con una carrera profesional, hablando un segundo idioma en nivel B2, C1 o C2, y además deben acumular entre 25 y 30 años de experiencia”, afirmó.

Gobierno incumple con el Plan de Desarrollo

En medio de la entrevista, Salcedo cuestionó al Gobierno por no cumplir con la meta planteada dentro del Plan Nacional de Desarrollo sobre el porcentaje de embajadores de carrera.

“El presidente nos incumplió la promesa que decía su Plan de Desarrollo, en el que establecía que el 50% de los embajadores debían ser de carrera diplomática y consular. Hoy estamos aproximadamente entre un 20% y 30%”, aseguró.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: