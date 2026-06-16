“Están haciendo fiestas con los recursos”: Andrés Forero denuncia manejo del San Juan de Dios

El representante denunció irregularidades en el manejo del Hospital San Juan de Dios. / Foto: Suministrada

A través de su cuenta de X, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, criticó al Gobierno Nacional por el manejo administrativo del Hospital San Juan de Dios, al asegurar que se creó una nueva entidad con elevados costos de funcionamiento en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud.

Según explicó, la entidad cuenta con 39 funcionarios de planta y tendría un costo mensual de aproximadamente $343 millones.

“En medio de la crisis de salud que vive el país, nos encontramos con una situación escandalosa a propósito del San Juan de Dios”, dijo.

Además, el congresista cuestionó la necesidad de la nueva estructura administrativa y aseguró que las obras que actualmente se ejecutan en la torre central del complejo hospitalario están siendo adelantadas por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.

“Hoy por hoy se ven unas obras en la torre central, pero realmente están siendo adelantadas por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco”, mencionó.

Cuestionamientos por cargos y funcionamiento

Forero también dijo que, pese a la existencia de varios cargos directivos dentro de la entidad, todavía no está operando el servicio de urgencias que había sido anunciado previamente por el Gobierno.

“No está operando el servicio de urgencias que había anunciado el Gobierno Nacional, y a pesar de eso, tenemos subdirectores de servicios hospitalarios, de servicios ambulatorios y un larguísimo etcétera”, aseguró.

Señalamientos contra el viceministro Jaime Urrego

De igual manera, el congresista cuestionó la participación del viceministro Jaime Urrego, quien ejerció durante 14 meses como director encargado de la entidad: “En ese periodo Urrego recibió, además de su salario de ministro, $220 millones”.

“Están haciendo fiestas con los recursos de la salud”, concluyó.