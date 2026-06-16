Chiquinquirá, San Miguel de Sema y Ráquira entre los 20 municipios de la CAR con riesgo de incendios
Las provincias de Alto Magdalena, Magdalena Centro, Rionegro, Tequendama, Sumapaz, Bajo Magdalena y Sabana Occidente figuran entre las áreas que podrían registrar mayores afectaciones por incendios forestales.
Boyacá
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) identificó los municipios y regiones de su jurisdicción con mayor susceptibilidad a incendios forestales y posibles escenarios de estrés hídrico ante la eventual presencia del fenómeno de El Niño fuerte que se prevé inicia hacia finales de 2026 y comienzos de 2027, según informes de agencias nacionales e internacionales.
El análisis técnico advierte que la disminución de las lluvias, el aumento de las temperaturas y la reducción de la humedad podrían generar afectaciones sobre la disponibilidad del recurso hídrico, los ecosistemas y la calidad del aire, especialmente en sectores históricamente vulnerables.
Municipios como Soacha, Ráquira, Nilo, Guachetá, San Juan de Rioseco, Ricaurte y Tocaima presentan la mayor recurrencia de incendios forestales en la jurisdicción. Asimismo, se identificaron zonas con antecedentes de desabastecimiento hídrico y alta presión sobre las fuentes abastecedoras, donde las condiciones secas podrían incrementar los riesgos para las comunidades y los ecosistemas.
Las provincias de Alto Magdalena, Magdalena Centro, Rionegro, Tequendama, Sumapaz, Bajo Magdalena y Sabana Occidente figuran entre las áreas que podrían registrar mayores afectaciones por incendios forestales, debido a la presencia de coberturas vegetales secas y actividades agropecuarias que aumentan la vulnerabilidad durante periodos de déficit de lluvias.
Los 20 municipios con mayor susceptibilidad a incendios forestales por desabastecimiento hídrico son: Fúquene, Guachetá, Nocaima, Quebradanegra, Ricaurte, Nilo, Girardot, Tocaima, Bituima, Vianí, San Juan de Río Seco, Mosquera, Bojacá, Soacha, Machetá, Manta y Tibirita, en Cundinamarca y Chiquinquirá, San Miguel de Sema y Ráquira, en el departamento de Boyacá.
El director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, señaló que, “aunque la intensidad y duración del fenómeno aún dependerán de la evolución de las condiciones océano-atmósfericas, es fundamental fortalecer desde ahora las acciones preventivas para reducir los riesgos asociados al desabastecimiento de agua, la degradación de los ecosistemas y la ocurrencia de incendios forestales”.
Además del riesgo de incendios forestales, la CAR advierte sobre posibles escenarios de estrés hídrico en municipios con alta dependencia de acueductos rurales, pequeñas fuentes abastecedoras y sistemas que dependen de quebradas, nacimientos y corrientes de bajo caudal.
“La disminución de las precipitaciones podría afectar la disponibilidad de agua para consumo humano, actividades agropecuarias y la conservación de los ecosistemas, especialmente en zonas donde históricamente se han registrado episodios de desabastecimiento o alta demanda sobre las fuentes abastecedoras.” afirmo el director.
Frente a la posible ocurrencia del fenómeno de El Niño, la CAR hace un llamado a las administraciones municipales, organismos de gestión del riesgo, sectores productivos y comunidad en general para adoptar medidas preventivas que contribuyan a reducir los impactos asociados al aumento de las temperaturas, la disminución de las lluvias, el estrés hídrico y la ocurrencia de incendios forestales.
Narda Guarín
Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...