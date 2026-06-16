Habilitan paso provisional en la Transversal del Sisga para vehículos de hasta cinco toneladas

Boyacá

Desde el pasado lunes festivo inició una prueba piloto de paso vehicular en el sector PR 51+800, conocido como Marrano Loco, en la Transversal del Sisga, uno de los puntos que permanecía con afectaciones debido a los deslizamientos de tierra que obligaron al cierre de este importante corredor vial que comunica a Boyacá con Casanare.

De acuerdo con la concesión encargada de la vía, durante esta fase de reapertura únicamente podrán transitar vehículos con un peso máximo de cinco toneladas, en dos franjas horarias: de 6:00 a. m. a 10:00 a. m. y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. Sin embargo, la medida dependerá de las condiciones climáticas y de seguridad que presente el corredor.

El alcalde de San Luis de Gaceno, Nelson Garzón Chitiva, explicó en Caracol Radio que esta apertura controlada busca verificar la estabilidad del sector y garantizar que los usuarios puedan movilizarse de manera segura.

“Se inició un plan piloto para verificar que las condiciones de seguridad sean las mejores para que tanto los vehículos del sector como los que se dirigen hacia Casanare o vienen desde este departamento y Arauca hacia Bogotá puedan transitar por este punto sin ninguna dificultad”, indicó.

Garzón Chitiva señaló que las labores de recuperación continúan con el fin de lograr la habilitación total de la Transversal del Sisga. Según explicó, inicialmente se realizó el retiro de cerca de 4.000 metros cúbicos de material que cayó sobre la vía y posteriormente se adelantaron trabajos de enrocado y adecuación de la base del terreno.

“El trabajo que se ha realizado ha sido muy responsable y las mejoras en las condiciones del clima han permitido avanzar más rápido de lo esperado”, afirmó.

El mandatario recordó que, por ahora, el tránsito se mantiene únicamente para vehículos de categorías 1, 2 y 3, como automóviles, camionetas, camperos y camiones sencillos tipo turbo, mientras que continúan las restricciones para vehículos de carga pesada, como tractocamiones.