INVIAS destinará más de $5.500 millones para atender puntos críticos en la Transversal de Boyacá

De los $600 mil millones asignados al proyecto, cerca de $400 mil millones ya han sido invertidos, sin avances proporcionales en la vía.

Miraflores

La alcaldesa de Miraflores, Lady Soraya Vera, confirmó que el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) se comprometió con una inversión superior a los 5.500 millones de pesos para intervenir varios puntos críticos de la Transversal de Boyacá, especialmente en el corredor que conecta a la prpuedesovincia de Lengupá.

La mandataria explicó que, tras una mesa técnica realizada con la entidad nacional, se entregaron los estudios y diseños para la intervención del Puente Rusa, una estructura que desde hace más de un año presenta afectaciones en uno de sus estribos principales.

“Ya nos entregaron los estudios y diseños y nos garantizaron el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la reparación del puente por un valor de 2.500 millones de pesos”, señaló.

La alcaldesa indicó que también se destinarán recursos para atender otro punto crítico en el sector de Santa Clara, en el páramo del Bijagual, obras que permitirán mejorar la movilidad y evitar afectaciones en esta importante vía del departamento.

“Son alrededor de 5.500 millones de pesos que nos van a ayudar muchísimo para garantizar la movilidad en nuestra provincia. Perder el puente sobre el río Lengupá por no atender sus estribos sería una situación demasiado delicada”, afirmó.

Otro de los compromisos alcanzados en la reunión con el INVIAS tiene que ver con la instalación de señalización en el páramo del Bijagual, una solicitud realizada por los municipios de la provincia desde el año 2024 debido a los riesgos de accidentalidad y las dificultades que enfrentan los turistas que recorren esta zona.

La alcaldesa aseguró que las obras de señalización se ejecutarían en el mes de julio y destacó que los acuerdos fueron suscritos con la participación del comité de veeduría, la Asociación de Municipios de Lengupá y el diputado Nelson Roa.

Vera manifestó que “el INVIAS mantiene vigente un contrato de mantenimiento y mejoramiento de la Transversal de Boyacá hasta el año 2030, dentro del cual se adelantan trabajos de mejoramiento de 4,2 kilómetros y labores de conservación hasta el municipio de Páez”.

La mandataria hizo un llamado a los viajeros a visitar la provincia de Lengupá y destacó las condiciones naturales y turísticas de Miraflores, considerada la capital de este territorio conocido como un jardín biodiverso.