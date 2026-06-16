Así delinquía la red criminal que habría lavado más de $100.000 millones del tráfico de migrantes

Fiscalía descubrió red criminal que habría lavado más de $100.000 millones del tráfico de migrantes. Foto: Fiscalía

Justicia

La Fiscalía General de la Nación descubrió una presunta red criminal que habría lavado más de 100.000 millones de pesos provenientes del tráfico de migrantes por el Golfo de Urabá. En el operativo fueron capturadas nueve personas.

Tras varios años de investigación, la Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, y en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, desmanteló una organización delictiva que, al parecer, se dedicaba al tráfico de migrantes e implementaba diversas estrategias para ocultar los recursos ilícitos y dar apariencia de legalidad a ese dinero.

Operativo de la Fiscalía contra el lavado de activos y el tráfico de migrantes. Fotos: Fiscalía Ampliar Operativo de la Fiscalía contra el lavado de activos y el tráfico de migrantes. Fotos: Fiscalía Cerrar

De acuerdo con la investigación, la estructura promocionaba en redes sociales supuestos paquetes turísticos para conocer el Golfo de Urabá, que en realidad eran un pretexto para captar ciudadanos extranjeros y, a cambio de dinero, coordinar su salida irregular del país por las costas de Necoclí (Antioquia), Capurganá, Acandí y Sapzurro (Chocó), con destino a Centroamérica.

Igualmente, los investigadores del ente acusador lograron establecer que, presuntamente, más de 800.000 migrantes provenientes de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países fueron trasladados ilegalmente por vía marítima.

Presuntas maniobras financieras

La Fiscalía también estableció que en el sistema financiero formal se registraron ingresos superiores a 100.000 millones de pesos durante el periodo en el que presuntamente ocurrieron los hechos delictivos.

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Precisamente, se concluyó que la mayoría de los movimientos se habrían realizado durante la pandemia, cuando las actividades turísticas estaban suspendidas.

“Las evidencias recopiladas indican que la mayoría de los recursos provenientes del tráfico de migrantes se movieron mediante transacciones en efectivo, la constitución de empresas de transporte marítimo y fluvial que les servían de fachada para dar apariencia de legalidad a las ganancias, la compra de bienes muebles e inmuebles y transferencias fragmentadas en pequeños montos o ‘pitufeo’, implementadas dentro de su esquema de lavado”, señaló la Fiscalía.

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En medio de los operativos fueron capturados nueve presuntos integrantes de la red dedicada al tráfico ilegal de migrantes.

Las capturas se realizaron en Necoclí, Apartadó y Medellín (Antioquia).

“Estas personas son señaladas de cumplir diferentes roles como accionistas, representantes legales y administradores de cinco sociedades legalmente constituidas, utilizadas presuntamente para encubrir toda la operación de traslado de extranjeros y el flujo de dinero”, detalló la Fiscalía.

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Durante los allanamientos fueron incautadas 152 carpetas con soportes de operaciones marítimas relacionadas con el traslado ilícito de migrantes, información contable y financiera, documentos sobre la titularidad de embarcaciones, nueve computadores, un disco duro y once teléfonos celulares.

Asimismo, fueron identificadas 25 cuentas bancarias respecto de las cuales la Fiscalía solicitará la imposición de medidas cautelares, al considerar que habrían sido utilizadas para canalizar recursos de origen ilícito.

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De igual manera, fue ocupado con fines de comiso un inmueble ubicado en Apartadó (Antioquia).

Finalmente, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los capturados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.