Niegan medida de aseguramiento al cantante Blessd por caso de presunto secuestro extorsivo

La jueza 11 penal municipal decidió este 16 de junio no imponer medida de aseguramiento contra el cantante urbano antioqueño Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd, su mánager Santiago Jaramillo, reconocido como Dímelo Jara y otros dos abogados, quienes son investigados por un presunto caso de secuestro extorsivo denunciado por el imitador de Ozuna y representante del imitador de Blessd.

Según la decisión judicial, los elementos materiales probatorios presentados no evidencian que la víctima, Andrés Felipe Sánchez, hubiera sido privada de su libertad ni que existieran circunstancias que permitieran configurar el delito imputado.

Durante la audiencia, la jueza concluyó que la Fiscalía no logró demostrar, bajo el estándar exigido por la ley, una inferencia razonable de autoría o participación de los procesados en el delito de secuestro extorsivo.

“No se cumplió con ese presupuesto, esa inferencia razonable de autoridad o participación. De ahí que, entonces, pues, no puede imponerse ningún tipo de medida a estos cuatro ciudadanos, a quienes, de todas maneras, pues, se les advierte que el proceso continúa pero ellos lo enfrentarán en libertad”, indicó en la audiencia.

En su argumentación, la jueza señaló que Sánchez tuvo la posibilidad de comunicarse con la Policía mientras ocurrían los hechos e, incluso, recibió indicaciones sobre cómo llegar al lugar, una situación que, a criterio del despacho, resulta incompatible con una retención ilegal.

La jueza también cuestionó el actuar de la Fiscalía al considerar que la investigación fue presentada de manera prematura.

“Lo que advierte este despacho es que la Fiscalía se apresuró en estas solicitudes sin haber investigado lo suficiente para lograr, bajo ese estándar de inferencia razonable, que se permitiera establecer el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley”, expresó la juez durante la audiencia.

Aunque reconoció que la Fiscalía aseguró contar con más material probatorio, el juzgado advirtió que dichos elementos no fueron aportados durante la diligencia.

Decisión y avance del proceso judicial contra el artista

La juez determinó que no era necesario analizar los demás requisitos relacionados con la imposición de una medida de aseguramiento y ordenó que los cuatro procesados continúen vinculados al proceso, pero en libertad mientras avanzan las investigaciones.

Tras conocerse la decisión, tanto la Fiscalía General de la Nación como el representante de la víctima interpusieron recurso de apelación.