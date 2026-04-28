Presunta red de lavado de activos y contrabando se habría camuflado en Lili Pink: Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación descubrió una presunta red trasnacional de lavado de activos y contrabando que, al parecer, se camuflaba en la cadena de tiendas de ropa femenina Lili Pink.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con el apoyo del Ejército Nacional, continúan realizando en Colombia el operativo más grande de los últimos años contra el contrabando y el lavado de activos.

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En la mañana de este martes se entregó el primer informe de un operativo que ya cumple más de 24 horas y que se ha realizado en varias regiones del país.

Según se conoció, han sido ocupados hasta el momento 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad.

Las diligencias de ocupación con fines de extinción de dominio se hicieron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde se encuentran los almacenes de Lili Pink.

“Las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social, mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante jueces de la especialidad”, precisó la Fiscalía.

También se conoció que esta presunta organización criminal estaría relacionada con el lavado de activos de más de 730.000 millones de pesos, a través de importadores y empresas proveedoras de fachada y de papel, que simulaban operaciones de comercio exterior.

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Así se gestó el operativo

En una acción conjunta y kilométrica, la Fiscalía, a través de la Delegada contra las Finanzas Criminales y sus direcciones especializadas, y en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), investigó durante varios meses los hechos, al parecer, irregulares, con los que un “conglomerado empresarial que, con la fachada de una cadena de venta de ropa femenina, habría permitido el ingreso de recursos de origen ilícito y de contrabando al país”.

En el expediente se cuenta con elementos materiales probatorios que señalan que la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.

“Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”, mencionó la Fiscalía en el primer informe del megaoperativo.

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También se logró establecer, en medio de la investigación que lidera una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, que se habrían lavado activos por más de 730.000 millones de pesos; enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos; aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos; y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones.