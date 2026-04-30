Caso Lili Pink: SAE asumirá bienes y denuncia que gerentes no estaban en las sedes durante operativo

La Sociedad de Activos Especiales se pronunció sobre el allanamiento a más de 400 establecimientos de Lili Pink por presunto contrabando y lavado de activos, que sería de alrededor de 730.000 millones de pesos.

La entidad afirmó que una vez la Fiscalía culmine el proceso de incautación, asumirá la administración de los bienes objeto de las diligencias.

(En contexto: Lili Pink responde tras operativo de la Fiscalía por lavado de activos y contrabando)

“El plan de administración que eventualmente se adopte dependerá del diagnóstico integral que realice la entidad sobre el estado financiero, contable, contractual, laboral y la capacidad productiva de la marca, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la operación y la protección del valor de los activos”, aseguró la entidad.

En este sentido, aseveró que ha sostenido reuniones con delegados del Ministerio de Trabajo para evaluar las condiciones laborales en que se encuentran los más de 2.000 empleados de la sociedad y avanzar en acciones que contribuyan a la garantía de sus derechos.

De hecho, la presidente de la SAE, Amelia Pérez afirmó que “las directivas de la sociedad Lili Pink supieron de las diligencias que se iban a realizar por parte de la Fiscalía y dejaron abandonadas a su suerte a las empleadas que allí se encontraban”.

Incluso, aseveró que no se encontraban los gerentes o habían sido enviados a trabajo en casa.

Finalmente, la entidad aseveró que solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con el fin de verificar el estado actual de la sociedad y asegurar la transparencia en el proceso.

¿Por qué investigan a Lili Pink?

La Fiscalía, tras la denuncia que hizo la Dian en el gobierno anterior, puso al descubierto un conglomerado empresarial que, con la fachada de esta empresa de ropa femenina, habría permitido el ingreso de recursos de origen ilícito y de contrabando al país.

Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal.