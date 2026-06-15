Refuerzan atención a la población sin agua en Buenaventura con carrotanques

Según las autoridades nacionales, el servicio de acueducto podría quedar restablecido a más tardar el próximo 20 de junio. Foto: UNGRD

Buenaventura

Miles de habitantes de Buenaventura continúan dependiendo del abastecimiento de agua mediante carrotanques mientras avanzan las labores para reparar tubería madre que colapso y mantiene sin servicio a más del 70 % de la población.

Para atender la contingencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dispuso carrotanques para el abastecimiento de agua en distintos sectores del distrito y anunció la llegada de nuevos vehículos para fortalecer la atención a la población afectada.

“Ya en este momento la ciudad cuenta con 11 carrotanques que son parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y vienen en camino entre 10 y 12 carrotanques adicionales para que el municipio y la empresa de servicios públicos haga su plan para atender tanto las cárceles, a los niños, a los colegios, para todas las comunidades y a todos los sectores de la población para evitar en lo posible que haya un desabastecimiento total”, señaló el subdirector de la UNGRD, almirante Ricardo Hurtado.

Por su parte, la Defensa Civil Colombiana apoya las labores de distribución de agua potable con 30 voluntario. Entretanto, la Gobernación del Valle anunció el envío de nueva maquinaria para fortalecer las labores de reparación de la línea 39. Este apoyo se suma a los carrotanques y equipos que el departamento dispuso desde el inicio de la contingencia.

“El lunes 15 de junio, será entregada una nueva maquinaria, con la finalidad de darle continuidad a los trabajos y poder resolver la problemática en el menor tiempo posible”, indicó Diana Lorena Vanegas, secretaria (E) de Gestión del Riesgo y Desastres del Valle.

La Alcaldía de Buenaventura también mantiene vigente una serie de medidas extraordinarias para promover el uso racional del agua. El Gobierno Nacional anunció que, de cumplirse el cronograma previsto para la reparación de la tubería, el servicio de acueducto podría quedar restablecido a más tardar el próximo 20 de junio.