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15 jun 2026 Actualizado 13:49

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Investigador del CTI fue asesinado en medio de un presunto atraco en Cali

La víctima fue identificada como José Robeiro Hernández Izao, funcionario de la Fiscalía, quien presuntamente forcejeó con un delincuente que intentó hurtarle sus pertenencias.

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images / gorodenkoff

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Las autoridades de Cali investigan el crimen de un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quien fue víctima de un ataque armado en el sector de San Bosco, en el centro de la capital vallecaucana.

La víctima fue identificada como José Robeiro Hernández Izao, investigador adscrito al Grupo de Delitos contra la Vida e Integridad Personal.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron al interior de un establecimiento comercial dedicado a la venta de motocicletas, donde un hombre ingresó, presuntamente, para robarle las pertenencias al funcionario, quien reaccionó forcejeando con el agresor, que le disparó con un arma de fuego, impactándolo en el cuello.

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Aunque Hernández Izao fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, este llegó sin signos vitales. Las autoridades avanzan en la búsqueda del responsable del hecho e hicieron un llamado a la comunidad para que suministre cualquier información que ayude a esclarecer del caso.

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