Más de 500 marcas se dan cita en la 4° edición de la Feria Empresarial de Manizales

Manizales

Alimentos, artesanías, textiles, experiencias gastronómicas, entre otros muchos más productos y actividades, se compone esta cuarta edición de la Feria Empresarial y de Emprendimiento Manizales del Alma y una de las participantes es Natalia Giraldo, una emprendedora manizaleña, quien con su moda vaquera cautiva a locales y visitantes con sus diseños en sombreros y accesorios.

“Fue una idea propia por mi gusto al mundo equino, debido a mi profesión, soy diseñadora industrial, decidí publicar en redes sociales y espacios como estas ferias mis productos, he tenido el apoyo de mi familia y mi pareja. Los sombreros y accesorios de estilo vaquero, así como los accesorios han gustado en varias partes del país y del extranjero”.

Le puede interesar: Se hizo el lanzamiento del XXXV Festival Nacional del Pasillo Colombiano que se realizará en Aguadas

Cuenta que con su familia y allegados, su marca ha crecido siendo reconocida en el territorio nacional e internacional.

Feria inclusiva

Por su parte, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, resalta que para esta edición se sumaron empresarios de Villamaría, Palestina y Neira, poblaciones del área metropolitana logrando que la feria se fortalezca cada vez más. Además, en la feria se encuentran emprendedores de Anserma y Salamina.

“Es una feria gratuita, contamos con una ruta circular para que todos vengan. Tenemos 510 emprendedores, para esta versión se inscribieron más de 1.400 empresarios que deseaban estar aquí. Más del 44 % vienen por primera vez a participar”.

Concluye destacando que la mayoría de emprendimientos son liderados por mujeres, especialmente, de la zona rural. “Esta feria cuenta con el 57 % de mujeres liderando sus marcas y eso es algo para resaltar”.

La feria será hasta el 15 de junio, donde se estiman que las ventas superen los 13.800 millones de pesos a donde se esperan más de 44.000 visitantes.