Alias ’24′, cabecilla de la estructura delincuencial EGC, es capturado en la terminal de Manizales

Manizales

La captura de alias ‘24’ se materializó en la terminal de transportes de Manizales cuando pretendía evadir a las autoridades desplazándose hacia Bucaramanga.

Según información oficial, alias ‘24’ tiene una trayectoria criminal de 20 años, sería el responsable del control territorial en los municipios de San Luis, Puerto Triunfo y el corregimiento de Doradal, en Antioquia, donde lideraba a 100 hombres encargados de la custodia de laboratorios de cocaína y la seguridad de cabecillas del grupo como alias ‘Hugo’.

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El teniente coronel, César Alberto Aristizábal, comandante (E) de la Policía Metropolitana de Manizales, indica que “con la DIJÍN y en coordinación con la fiscalía se realizó la captura mediante orden judicial contra el hombre que era cabecilla de zona en el Magdalena Medio y oriente antioqueño. De acuerdo con las investigaciones, este hombre tendría un papel clave en la expansión de ese grupo ilegal promoviendo alianzas con estructuras criminales dedicadas al microtráfico y la extorsión del Eje Cafetero”.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de concierto para delinquir agravado. En las próximas horas, un juez de la república definirá su situación jurídica.