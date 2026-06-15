Estudiantes de Buenaventura tendrán clases virtuales por emergencia del agua

Las medidas fueron adoptadas para evitar afectaciones en el calendario escolar. / Álvaro Tavera ( Colprensa )

Buenaventura

A partir del martes 16 de junio, cerca de 32.000 estudiantes de Buenaventura recibirán clases bajo modalidad virtual como parte de las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia generada por la ruptura de una tubería madre que dejó sin agua a más del 70 % de la población.

La decisión fue anunciada por representantes del Gobierno Nacional durante el Puesto de Mando Unificado realizado en las últimas horas para evaluar la contingencia y coordinar los trabajos de reparación de la línea 39.

Además de las medidas adoptadas para evitar afectaciones en el calendario escolar, las autoridades también anunciaron acciones dirigidas a garantizar la atención de la primera infancia.

“El ICBF va a garantizar la continuidad en la atención de los niños de primera infancia y también viene esta harina líquida”, indicó Ruth Quevedo, viceministra de agua y saneamiento básico.

Según explicó la funcionaria, también se mantendrá la entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los hogares mientras se restablece el servicio de agua en la ciudad.