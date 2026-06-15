Capturan a hombre señalado de asesinar a su pareja e intentar ocultar el crimen en Yumbo

El presunto feminicida se ocultaba de las autoridades en el barrio Los Chorros de Cali. Foto: Policía de Cali.

Yumbo

Un hombre de 27 años fue capturado por su presunta responsabilidad en el feminicidio de su pareja sentimental, ocurrido en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Según las autoridades, el sujeto habría intentado ocultar lo sucedido haciendo pasar la muerte de la víctima como un caso de causas naturales.

La investigación comenzó el 1 de noviembre de 2025, cuando Jaqueline Agudelo Becerra fue trasladada sin signos vitales a un centro asistencial del municipio.

De acuerdo con la Policía, el dictamen de Medicina Legal estableció que la mujer falleció a causa de un trauma craneoencefálico provocado por agresiones físicas.

“Gracias a las labores investigativas, se logró demostrar que la víctima fue agredida violentamente por su compañero sentimental en su hogar”, detalló la mayor Martha Orejuela, jefe de la Patrulla Púrpura de la Policía de Cali.

La captura se llevó a cabo en el barrio Los Chorros de Cali, donde el hombre se encontraba oculto. Tras las audiencias preliminares, un juez legalizó el procedimiento y le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.