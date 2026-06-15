¿Qué advertencia realizan desde la asociación de hospitales del Quindío sobre pago de EPS y la UPC?

Armenia

El panorama por deudas de las EPS no mejora en el departamento puesto que cada vez la deuda es más grande y no hay prontas soluciones.

El presidente de la asociación de hospitales del departamento, Juan David Arango explicó que los primeros niveles tienen flujo de recursos por medio de la cápita, sin embargo, no se ha logrado una estabilización con todas las EPS.

“Nosotros tenemos unas carteras que cada día crecen más, unos pagos en en la modalidad de evento que cada veces se ven más retrasados. Los primeros niveles están teniendo un flujo de recurso por medio de la cápita, sin embargo, no se ha podido realizar una estabilización de la cápita de manera adecuada con todas las EPS", mencionó.

Advirtió que los hospitales del departamento no han logrado establecer la contratación de los servicios con el aumento reglamentario puesto que, aunque la resolución por parte del Ministerio de Salud dice que el incremento es del 16% de la UPC para el 2026.

En ese mismo sentido destacó que actualmente hay EPS que están ofertando el aumento a un 8 hasta a un 10% por lo que ya notificaron a la Superintendencia Nacional de Salud y al ministerio porque consideran son malas prácticas.

“Aún la contratación para la vigencia 2026 está demorada, no se ha logrado que todos los hospitales del departamento del Quindío hagan la contratación de los servicios con el aumento que es el reglamentario. Tenemos EPS que pese a que la resolución por parte del Ministerio de Salud dice que se debe aumentar en la vigencia 2026, un 16% de la UPC tenemos EPS que nos están ofertando el aumento a nada más de un 8 a un 10%“, indicó.

Añadió: “Incluso ya esto se ha ha notificado a la superintendencia nacional de salud y el mismo Ministerio de Salud en donde se toma como malas prácticas, porque ellos no tienen por qué negociar por debajo de lo que se encuentra estipulado por la ley".

Dijo que desde la red pública trabajan sin suspender servicios, pero considera el panorama puede cambiar ante la falta de pagos oportunos.

“Nosotros desde la red pública hemos continuado trabajando incansablemente sin suspender servicios, pero como se lo notificamos a los diferentes actores del sistema de salud, en cualquier momento nosotros si seguimos con esta asfixia podemos tener un panorama no esperado como es las del cierre de los servicios en diferentes ESES del departamento", advirtió.

Vale anotar que la cartera que se adeuda a la red pública por las diferentes EPS ya es de 300 mil millones de pesos.