Aparatoso accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista en vías del Quindío

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Armenia

En la noche del sábado 13 de junio se registró el lamentable hecho en la vía Calarcá- La Bella que dejó a una persona fallecida.

Aunque todo es materia de investigación, la hipótesis del caso apunta a que el joven motociclista colisionó con un vehículo particular que se encontraba estacionado sobre la vía y al parecer fue arrollado por un tractocamión que se movilizaba por la zona.

La subsecretaria de movilidad y seguridad vial del municipio de Calarcá, Angélica Ocampo informó que el accidente ocurrió en el kilómetro 85 de la vía Uribe- Calarcá en el sector conocido como las caballerizas donde un motociclista identificado como Wilmer Alberto Areyan de 22 años de edad, falleció por lo que se adelantan las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades.

“El 13 de junio de 2026 a las 11:50 de la noche se presenta accidente de tránsito en el kilómetro 85 más 170 de la vía Uribe- Calarcá, específicamente en el sector de las Caballerizas, donde pierde la vida un motociclista. En este momento los hechos son materia de investigación por las autoridades de tránsito y la Fiscalía", indicó.

Fue clara que están verificando la situación a través de las cámaras de seguridad para especificar las razones del lamentable accidente ocurrido en vías del municipio.

La funcionaria llamó la atención de los conductores a manejar con precaución para evitar este tipo de hechos que enlutan a las familias del municipio.