4 bancos con la tasa más baja para crédito de libre inversión en junio ¿Cobran 4x1000?: Explicamos

Imágenes de referencia de una persona haciendo cálculos para firmar la aprobación de un crédito y otra de una persona usando una tarjeta para realizar un pago (Crédito: Getty Images)

Miles de colombianos acuden a entidades bancarias con el fin de conocer las diferentes líneas de crédito disponibles, entre las que se encuentran:

Crédito hipotecario.

Libranza.

Crédito de vehículo.

Crédito para educación.

Sin embargo, la línea de crédito de libre inversión es una de las opciones más atractivas y comunes, ya que es un monto sin uso específico que se calcula de acuerdo con el plazo, capacidad de endeudamiento e ingresos del solicitante.

¿Cuáles son los requisitos generales para solicitar un crédito de libre inversión?

Para solicitar un crédito de libre inversión ante un banco, deberá cumplir una serie de requisitos que, generalmente, se distribuyen en los siguientes apartados:

Ser considerado como persona natural.

Contar con una edad entre 18 a 70 años.

Tener ingresos superiores a un salario mínimo mensual legal vigente (Comprobantes de ingresos digitalizados).

Fotocopia de la cédula ampliada al 150%, escaneada en formato PNG o PDF.

Certificación laboral en la que conste que lleva mínimo 6 meses vinculado a la empresa.

Si es independiente, deberá demostrar sus ingresos mensuales.

Una vez se reúnan estas condiciones, el banco analizará la viabilidad del desembolso e igualmente la cantidad de dinero que podrá otorgarle según su capacidad de endeudamiento.

Estos son los bancos con la tasa más baja para préstamo de libre inversión

A la hora de solicitar este tipo de crédito, debe tener muy en cuenta estas dos variables ofertadas por las instituciones financieras:

Tasa Nominal por Mes Vencido: Esta modalidad obliga al deudor a cancelar los intereses del préstamo al final de cada mes. El porcentaje se toma con base en el saldo total de la deuda (o sea que se grava según lo que aún deba).

Esta modalidad obliga al deudor a cancelar los intereses del préstamo al final de cada mes. (o sea que se grava según lo que aún deba). Tasa Efectiva Anual: Es el cálculo del porcentaje total que va a pagar al año por un préstamo solicitado.

Teniendo en cuenta la información publicada por cada entidad bancaria, estas serían las instituciones con la tasa más baja del mercado para un préstamo de libre inversión:

Banco Av Villas: esta entidad maneja una tasa inicial del 1.1% nominal por mes vencido y una tasa efectiva anual ( del 14.10 %

esta entidad maneja una tasa inicial del 1.1% nominal por mes vencido y una tasa efectiva anual ( del 14.10 % Banco de Bogotá: de acuerdo con lo señalado en su página web, este banco actualmente emplea una tasa del 1.18 % por mes vencido para clientes premium (preferente 1.39% y persona general 1.93%) y una tasa efectiva anual del 15.09 % (preferente 18.08% y persona general 25.04%)

de acuerdo con lo señalado en su página web, este banco actualmente emplea una tasa del 1.18 % por mes vencido para clientes premium (preferente 1.39% y persona general 1.93%) y una tasa efectiva anual del 15.09 % (preferente 18.08% y persona general 25.04%) Banco Caja Social: para junio esta entidad fijó una tasa inicial del 1.25 % hasta 1.99% por mes vencido y una tasa efectiva anual (EA) del 16.05% hasta el 26.70%

para junio esta entidad fijó una tasa inicial del 1.25 % hasta 1.99% por mes vencido y una tasa efectiva anual (EA) del 16.05% hasta el 26.70% Bancolombia: actualmente su tasa por mes vencido es del 1.42% hasta 2.13% y la tasa efectiva anual del 18.44% hasta el 28.77%

Nota: Tenga en cuenta que estos valores son constantemente modificados incluso cada mes, por eso, se recomienda tomar estos datos como base y luego asesorarse con la entidad financiera de su preferencia antes de solicitar el préstamo.

Otras entidades bancarias de gran magnitud en el país no establecen su tope máximo de préstamo por libre inversión, por lo que en estos casos dependerá únicamente de los ingresos del solicitante y su capacidad de endeudamiento. Asimismo, tenga en cuenta que en todos los créditos financieros usted puede hacer abonos para disminuir su cuota mensual, o reducir el tiempo de pago del crédito.

¿Cobran 4x1000 por el desembolso del crédito de libre inversión?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó que los desembolsos de crédito realizados mediante abono a cuentas corrientes, cuentas de ahorro o cheques con negociabilidad restringida cumplen la exención del 4x1000 (Gravamen a los Movimientos Financieros).

(Esto según el numeral 11 del artículo 879 del Estatuto Tributario)

Sin embargo, esta disposición confirma que los recursos de préstamos abonados a depósitos de bajo monto o depósitos ordinarios (como billeteras digitales) no se encuentran cobijados por dicho beneficio fiscal.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: