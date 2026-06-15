Gobierno anuncia construcción de planta solar que fortalece interconexión eléctrica con Venezuela

La Planta Solar El Merey contribuirá a reducir la dependencia de combustibles fósiles para la generación de energía en Puerto Carreño y fortalecerá la construcción de un sistema eléctrico más sostenible, resiliente y eficiente.

La iniciativa de la obra fue liderada por el Ministerio de Minas y Energía y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE). La planta contará con una capacidad instalada de 5 megavatios y beneficiará a más de 1.600 usuarios en la capital del departamento.

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De esta manera fue que el Gobierno nacional anunció avances en la interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela desde el departamento de Vichada, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad energética de la región y consolidar la integración binacional. El proyecto fue presentado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, durante una jornada de trabajo en Puerto Carreño.

Según el Gobierno, las inversiones energéticas en Vichada superan los $89.900 millones, recursos destinados a ampliar la cobertura eléctrica, fortalecer la infraestructura energética y acelerar la transición hacia fuentes renovables en una de las regiones más apartadas del país. Asimismo, el ministro Edwin Palma aseguró que la interconexión con Venezuela permitirá mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico, impulsar el desarrollo económico regional y fortalecer los lazos de cooperación entre ambos países.

“Vichada está llamado a convertirse en un territorio estratégico para la integración energética de Colombia con Venezuela. La interconexión eléctrica binacional es una realidad sobre la que estamos avanzando”, afirmó el ministro.

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Actualmente, el Gobierno reporta cuatro proyectos energéticos terminados en Vichada, que han beneficiado a 1.767 usuarios y más de 6.185 personas mediante soluciones solares fotovoltaicas. Además, se ejecutan dos proyectos adicionales para 359 usuarios y se proyecta la construcción de más de diez Ecoescuelas con sistemas solares.

A estas iniciativas se suman seis proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, cuya inversión supera los $40.797 millones.

El gobernador de Vichada, Fulberto Guevara, destacó que las nuevas obras representan una solución histórica a los problemas energéticos que durante décadas han afectado al departamento.