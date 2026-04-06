Tasas de crédito hipotecario están subiendo: ¿culpa del Banrep o del costo de deuda del Gobierno?

Este año las tasas de créditos para adquirir vivienda han estado subiendo. En promedio, están a 13,6% y hace un año estaban en alrededor de 11%.

Y es que en los últimos días, el presidente Gustavo Petro le pidió a los bancos “disminuir al máximo la tasa de intermediación, para mantener la demanda del crédito de vivienda”.

No obstante, para el presidente de BBVA, Mario Pardo, las tasas de créditos hipotecarios no solo están subiendo por las alzas del Banco de la República sino por otros factores como el costo de endeudamiento del país.

“Los bancos nos financiamos siempre a un coste de fondeo más alto a lo que se se financia el Estado, (la República de Colombia), y, por tanto, si el Estado tiene un coste de fondeo más alto, se traslada a los bancos y los bancos se lo trasladamos a los clientes que toman préstamos con nosotros. Por tanto, si el coste de financiación de la República Colombia sube, el coste de las hipotecas para los colombianos acaba subiendo”, aseveró el directivo.

Por tanto, espera que Colombia siga trabajando por tener unas finanzas sanas y saludables que permita que los fondeadores de esta deuda de la República de Colombia le pidan tipos de interés más bajos, porque “eso es lo que permitirá que todos los colombianos y las colombianas se financien a tipos de interés más bajos”.

¿Subirán las tasas para tarjeta de crédito?

El presidente de BBVA afirmó que los impactos más rápidos del incremento de tasas del Banco de la República se ven en productos de duraciones más cortas.

“(Las alzas) se ven más rápidamente en tarjeta de crédito, se ven más rápidamente en CDTs de cortos plazos, financiación de vehículos, que también son plazos más medianos, sin embargo, las fijaciones de más a largo plazo, como libranzas o créditos hipotecarios, se tardan más en ver”, afirmó Pardo.

De hecho, reconoció que es un momento de ser un poco más cauteloso en las decisiones de consumo, que puedan ser más superfluas o menos urgentes o necesarias en el muy corto plazo. “Es momento de ser un poquito más cauteloso, cuando los tipos de interés son más altos, que es lo que estamos viendo con estas subidas del Banco de la República”, remató.