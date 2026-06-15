Joven de 25 años perdió la vida en charco turístico del oriente antioqueño

San Carlos, Antioquia

Un joven de 25 años perdió la vida luego de sufrir un accidente mientras disfrutaba del charco El Chispero, uno de los principales atractivos turísticos naturales del municipio de San Carlos, en el Oriente antioqueño.

La víctima fue identificada como Milton García, quien se encontraba compartiendo con un grupo de amigos cuando ocurrió la emergencia.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el joven realizaba clavados desde una zona rocosa de la zona y ya había efectuado varios saltos previamente. Sin embargo, en uno de ellos habría perdido el equilibrio y terminó golpeándose la cabeza contra las piedras antes de caer al agua, lo que le ocasionó lesiones de gravedad y terminó perdiendo la vida en el hecho.

“Al lanzarse desde un desde una parte perdió el equilibrio, porque estaba corriendo por la roca para poderse lanzar, perdió el equilibrio hacia el costado izquierdo, el cual se resbaló y lo recibió otra roca golpeándose la cabeza, y inmediatamente cayó, pues, al charco”, indicó el concejal de San Carlos, Edier Alzate Hincapié.

Las personas que estaban en el sitio intentaron auxiliarlo de inmediato y alertaron a los organismos de emergencia.

Tras recibir el reporte, unidades del Cuerpo de Bomberos de San Carlos se desplazaron hasta el lugar e iniciaron las labores de búsqueda en el afluente. Luego de varias horas de trabajo, los organismos de socorro lograron recuperar el cuerpo del joven, que posteriormente fue entregado a sus familiares para los procedimientos judiciales y forenses correspondientes.

Las autoridades y Medicina Legal adelantan las investigaciones para establecer oficialmente las causas de la muerte.

Este hecho ha generado preocupación entre la comunidad y las autoridades locales, debido a que el es uno de los lugares más visitados por turistas y habitantes de la región, especialmente durante los fines de semana y temporadas vacacionales.

Ante el accidente, hicieron un llamado a la comunidad local y visitantes para tomar medidas de precaución en medio del disfrute del balneario del oriente de departamento de Antioquia.