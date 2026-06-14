Golpe al narcotráfico: incautan 2,6 toneladas de cocaína en operación entre Colombia y Costa Rica

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció desde Pasto sobre la orden presidencial de acabar con el narcotráfico. Foto: MinDefensa

Una operación conjunta entre las autoridades de Colombia y Costa Rica permitió la incautación de 2.600 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una lancha semisumergible desde la costa pacífica colombiana con destino final a Estados Unidos.

El resultado fue anunciado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien destacó la articulación entre la Policía Nacional, la Armada de Colombia y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica en el marco de la estrategia Esmeralda Plus.

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La embarcación fue interceptada en Cabo Matapalo, Costa Rica. Durante el procedimiento fueron capturadas tres personas en flagrancia: dos ciudadanos colombianos y un ciudadano ecuatoriano.

Según información de inteligencia, el cargamento pertenecería al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que habría adquirido la droga a grupos armados organizados con presencia en los departamentos de Nariño y Cauca.

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“El narcotráfico perdió 2,6 toneladas de cocaína y más de 20 millones de dólares en una operación articulada entre Colombia y Costa Rica”, señaló el ministro Sánchez al destacar el impacto de la acción contra las redes criminales transnacionales.

De acuerdo con las autoridades, la incautación evitó la comercialización de más de seis millones de dosis y representó una afectación significativa a las finanzas de las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

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“Cuando las naciones cooperan, el narcotráfico retrocede”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa, al tiempo que reconoció el trabajo conjunto de policías, marinos e investigadores de ambos países.

Las autoridades señalaron que continuarán fortaleciendo la cooperación internacional para combatir las estructuras criminales que utilizan rutas marítimas en el Pacífico para el envío de droga hacia Centroamérica y Estados Unidos.