Policía incautó 3,7 toneladas de cocaína de ‘Iván Mordisco’ en Costa Rica que iba para EE.UU.

La Policía Nacional incautó el alcaloide que representa más de 125 millones de dólares en pérdidas económicas para la estructura criminal de alias 'Iván Mordisco'. Foto: Policía Nacional

Justicia

La Policía Nacional, en coordinación con agencias internacionales, incautó 3,7 toneladas de clorhidrato de cocaína que pertenecerían a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, en el sector de Playa Guápil, zona costera del Pacífico de Costa Rica.

Con el apoyo de la Unidad de Investigaciones Sensitivas, se logró la captura de seis personas y se inmovilizaron dos embarcaciones utilizadas para el transporte del ilícito.

El alcaloide provendría del departamento del Cauca y tendría como destino Estados Unidos. La incautación representa pérdidas por más de 125 millones de dólares.

“Este cargamento, que habría salido desde el Cauca con destino a Estados Unidos, estaba vinculado a la estructura criminal conocida como Estado Mayor Central. Con este resultado, afectamos sus finanzas en más de 125 millones de dólares y evitamos la circulación de cerca de 9 millones de dosis en el mundo”, afirmó el director de Antinarcóticos, brigadier general William Castaño Ramos.

También dijo que la operación representa un golpe contundente a las rutas marítimas del narcotráfico y a las estructuras logísticas de organizaciones criminales con alcance transnacional, debilitando su capacidad de producción, transporte y comercialización.