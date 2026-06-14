Banda de los “Shottas” estaría robando embarcaciones para transportar droga desde Buenaventura

Cerca del 70 % de la población de Buenaventura se encuentra afectada por la interrupción del servicio de agua debido al daño de una tubería de 39 pulgadas.

Bandas criminales en Buenaventura estarían secuestrando civiles para robarles embarcaciones y utilizarlas en el transporte de droga hacia Centroamérica, Estados Unidos, Antillas y Europa.

Así lo advirtió el coronel Stik Amaral, director del Gaula Militar, tras la liberación de ocho personas, entre ellas un menor de un año, que permanecían retenidas en la Bahía de Buenaventura, sector Limones.

Según el oficial, el caso comenzó con una llamada a la línea 147 del Gaula Militar. Tras la alerta, unidades del Gaula Militar Buenaventura, adscritas a la Brigada de Infantería de Marina N.° 2, reaccionaron con elementos fluviales y llegaron al punto donde cuatro sujetos mantenían retenidas a las víctimas.

“Llegamos a un sitio donde cuatro sujetos tienen retenido a ocho personas, como usted lo nombraba, y en la reacción, pues, obviamente ya cuando los bandidos ven llegar a los elementos fluviales, se lanzan de los botes y dan a la huida por estas selvas que están ahí a la orilla de estas playas”, explicó Amaral.

En medio de la reacción, los militares lograron la liberación de los siete adultos y el menor de edad. “Nosotros, pues, con nuestro Gaula Militar, logramos la liberación de estas ocho personas que estaban capturadas, y luego, en la persecución, pues, encontramos material, las embarcaciones, y demás, y liberamos a los siete adultos con el menor de edad”, agregó.

De acuerdo con Amaral, los responsables serían integrantes del grupo delincuencial “Shottas”, estructura con presencia en Buenaventura. “Al parecer, es un grupo de delincuencia que se denomina Los Shottas, ustedes saben que es el grupo más representativo entre la delincuencia que está presente en esta región del país”, dijo.

La principal hipótesis de las autoridades es que los delincuentes pretendían quitarles la embarcación a las víctimas para usarla en el transporte de droga. “Lo que tenemos como hipótesis es que querían quitarles, además, la embarcación donde ellos se transportan, y utilizarla para el transporte de drogas.

“Entonces, las personas, al oponer alguna resistencia, son retenidas, son secuestradas, porque eso es un secuestro simple, pero es un secuestro configurado”, afirmó.

El coronel señaló que estas estructuras buscan cualquier estrategia para mover droga y evadir los controles de las autoridades. “Ellos están siempre buscando cualquier estrategia que les permita cumplir con su enriquecimiento ilícito al transportar sus drogas y ponerlas, pues, en otras partes”, indicó.

Según Amaral, la droga que sale desde Buenaventura tendría como primer punto de referencia Centroamérica y, desde allí, otros destinos internacionales. “Inicialmente, tenemos como un punto de referencia a Centroamérica, y de ahí está, según la distribución que ellos tengan, Estados Unidos, Antillas y Europa”, explicó.

El director del Gaula Militar precisó que estas bandas buscan embarcaciones conocidas en la región como “metreras”, por su gran capacidad de carga. “Son unas embarcaciones que les dicen, o son conocidas como las metreras de la región, que son muy grandes, que les da una capacidad superior a las dos toneladas para el transporte”, señaló.

Según el oficial, esas embarcaciones pueden ser usadas para mover droga por ríos hasta puntos donde luego los cargamentos son trasladados a lanchas rápidas o semisumergibles. “Eso es para poderlas sacar en los ríos y poder llevar hasta un punto, donde luego son puestas en otras embarcaciones, las que conocemos como go fast, o lanchas rápidas, o los propios submarinos que ellos utilizan, rudimentarios”, agregó.

Durante la operación fueron recuperadas dos embarcaciones y fue incautada otra que habría sido utilizada por los delincuentes. También fueron hallados 31 cartuchos calibre 9 milímetros y 60 cartuchos calibre 5.56.

De manera preliminar, las autoridades conocieron que una de las embarcaciones recuperadas tendría un doble fondo en el que, al parecer, se estaría transportando droga. Las ocho personas liberadas y las embarcaciones fueron trasladadas a la Estación de Guardacostas de Buenaventura para adelantar los procedimientos correspondientes.