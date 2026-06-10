Golpe en Cali a banda al servicio de alias ‘Martin Bala’

Cali, Valle del Cauca

En Cali y Bogotá fueron capturadas cinco personas integrantes del grupo delincuencial “Nueva Generación” o “Los del Rosario”, luego de un operativo coordinado por la Policía Metropolitana de Cali y el GAULA. Según la investigación, el grupo trabajaba para el narcotraficante alias ‘Martín Bala’.

Entre los detenidos se encuentran tres principales cabecillas conocidos como alias ‘Diego’, quien ejercía como cabecilla financiero, a quien se le incautó una importante suma de dinero en efectivo y un arma de fuego; alias ‘Garú’, capturado en Bogotá por extorsión y concierto para delinquir y alias ‘El Sobri’, capturado en Cali, quien tendría un vínculo familiar con “Martin Bala”. Además, fue imputada una persona privada de la libertad.

“La Nueva Generación” se dedicaba al cobro de extorsiones y deudas del narcotráfico utilizando métodos intimidatorios como el envío de arreglos fúnebres marcados con nombres de capos históricos del narcotráfico, llamadas y panfletos adjudicados a supuestas “oficinas de cobro”. Empleaban autodenominaciones alusivas a las “Oficinas Unidas del Valle”.

El proceso se dio en simultaneo con cinco diligencias de registro y allanamiento, por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado, explicó el general Herbert Benavidez, comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali.

Según la investigación, la organización operaba hace tres años en Cali como su punto más fuerte, pero con actividad criminal en ciudades como Bogotá, Neiva y Barranquilla.

Igualmente se pudo constatar que contaban con el respaldo del narcotraficante alias ‘Martín Bala’, coordinando además acciones desde el interior de establecimientos carcelarios a través de los enlaces conocidos como alias ‘Fénix’ y alias ‘Granada’.

La organización criminal obtenía dinero identificando y persiguiendo a personas específicas. Entre sus objetivos estaban los familiares o colaboradores que manejaban bienes de narcotraficantes capturados o extraditados, las personas que aún debían dinero por cargamentos de cocaína perdidos o incautados por las

Durante las labores fueron incautados $11 millones de pesos en efectivo, un arma de fuego, 10 teléfonos celulares que eran usados, 300 marquillas de empaque de cocaína con la inscripción ‘ELZAR’, las cuales eran presuntamente utilizadas para la identificación, trazabilidad y diferenciación de lotes dentro de la cadena transnacional de tráfico de estupefacientes.