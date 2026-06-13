Soldados heridos en combate fortalecen la logística del Ejército como técnicos industriales

Aproximadamente 154 soldados profesionales heridos en combate o con disminución de capacidad laboral se consolidaron como la primera generación de militares capacitados en confección industrial, a traves de una iniciativa desarrollada en conjunto con el Sena y unidades logísticas de la institución, en medio del aniversario del Comando Logístico del Ejército Nacional.

Tras culminar su formación como técnicos y operarios de confección industrial, los uniformados continúan prestando servicio desde las plantas de confección, campaña y zapatería del Batallón de Intendencia N.° 1 Las Juanas, donde elaboran prendas, equipos para las tropas que cumplen misiones en diferentes regiones del país.

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¿Con qué objetivo se realizó?

El programa nació en 2025 con el objetivo de ofrecer nuevas oportunidades a soldados que, debido a lesiones sufridas durante el servicio, no podían continuar participando en operaciones militares. Además de facilitar su reubicación laboral, la iniciativa les ha permitido adquirir nuevas habilidades, fortalecer sus proyectos de vida y seguir aportando al cumplimiento de la misión institucional.

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Historias de los soldados

Uno de los beneficiarios es el soldado profesional Juan Becerra Blanco, quien resultó gravemente herido durante una emboscada mientras participaba en una misión de abastecimiento de tropas. Hoy, desde una máquina de confección, continúa apoyando a sus compañeros mediante la fabricación de los elementos que utilizan en el área de operaciones.

Historias similares se repiten entre los graduados. El soldado profesional Diego Balanta, con más de 15 años de experiencia en zonas como Tolima, Huila, Caquetá y Sumapaz, asegura que esta oportunidad le permitió descubrir una nueva forma de servir al país. Por su parte, David Mendoza, quien sufrió graves lesiones por una explosión destacó que fue un reto regresar a las aulas después de varios años de recuperación.

El programa también transformó la vida del soldado profesional Elmer Vega Bustos, quien pasó de desempeñar funciones tácticas y operacionales a aprender un oficio completamente nuevo. Según explicó, esta experiencia le permitió comprender la importancia de la logística para garantizar que los soldados cuenten con los recursos necesarios para cumplir su misión.

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Los resultados obtenidos han impulsado la continuidad de esta estrategia. Actualmente, otros 90 soldados profesionales adelantan procesos de capacitación con el Sena para fortalecer las capacidades del Batallón de Intendencia N.° 1 y responder a las necesidades de la Fuerza.

Una muestra de que el compromiso con Colombia permanece intacto, incluso cuando la vida obliga a recorrer caminos diferentes.