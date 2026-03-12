Destruyen nueve complejos cocaleros cerca de la frontera con Ecuador

Tumaco-Nariño

En el marco del Plan Ayacucho Plus 2026, tropas de la Fuerza de Tarea Hércules, en menos de una semana, ubicaron y destruyeron de manera controlada en las zonas rurales del Pacífico sur nariñense y en la frontera de Ecuador, nueve laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca, utilizados por los grupos armados organizados ilegales.

La infraestructura e insumos hallados representan más de dos mil quinientos millones de pesos en pérdidas para las organizaciones de narcotráfico que hace presencia en esta zona

Según el Ejército, las acciones impactan directamente la estructura financiera y logística del grupo armado organizado residual, GAO-r, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano Estructura Iván Ríos y Estructura Jhonier Toro Arenas, organizaciones que sostienen sus economías ilegales mediante la producción y comercialización de estupefacientes con destino a Centroamérica y Estados Unidos.

La destrucción de estas infraestructuras ilegales representa un golpe significativo a la cadena de producción del narcotráfico, debilitando las capacidades logísticas y financieras de estas organizaciones criminales que pretenden utilizar los corredores del Pacífico para el envío de estupefacientes.