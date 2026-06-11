Batallón de Mantenimiento del Ejército Nacional: soldados heridos en combate reconstruyen sus vidas

Uno de ellos es el soldado profesional José Durán Forero, quien pasó de recorrer las zonas más complejas del país en operaciones militares a desempeñarse en procesos industriales enfocados en el mantenimiento de equipos y elementos de protección para las tropas.

Su historia está marcada por el desplazamiento y la violencia, nació en el Meta y siendo apenas un niño tuvo que abandonar su tierra por causa del desplazamiento forzado. La violencia también le arrebató a su padre y, años después, perdió a su madre cuando apenas tenía 13 años. En medio de la incertidumbre, tomó una decisión de ingresar al Ejército Nacional.

Mientras cumplía sus misiones militares en selvas, montañas y caminos apartados, Durán terminó sus estudios de bachillerato y posteriormente accedio a una beca en la Universidad Militar Nueva Granada.

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¿A qué se dedica actualmente?

Hoy es profesional y continúa fortaleciendo sus conocimientos desde el Batallón de Mantenimiento, donde descubrió una nueva vocación ligada a los procesos industriales y logísticos, fabricando bienes metálicos para las diferentes unidades militares, como catres, comedores, estantes y otros elementos fundamentales para la vida de los soldados.

También se realiza mantenimiento especializado a cascos balísticos y equipos optrónicos, además de la elaboración de medallas y distintivos que representan la historia y el reconocimiento institucional.

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Otra historia de vida

A pocos metros de allí hay otra experiencia similar que vive el soldado profesional Emilio Ramírez Ladino, quien después de quince años en operaciones encontró en la planta de metalmecánica un escenario para aprender y desarrollar nuevas habilidades. Gracias a esta oportunidad logró graduarse como ingeniero industrial, complementar su formación en gestión empresarial y de esta manera proyectar nuevos objetivos personales y profesionales.

Según el Ejército Nacional, una parte importante de los militares que laboran en esta unidad corresponde a soldados que resultaron heridos en combate o presentan afectaciones físicas derivadas de años de servicio. Allí reciben capacitación especializada que les permite continuar aportando su experiencia al fortalecimiento de la Fuerza.

Más allá de las máquinas, las herramientas y los procesos industriales, el Batallón de Mantenimiento se ha convertido en un espacio donde cientos de soldados reconstruyen proyectos de vida que parecían interrumpidos. Allí, la experiencia adquirida durante años de servicio se transforma en conocimiento técnico, capacidad productiva y nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional.